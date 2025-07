Digitalizzazione Audi: ancora più fruibile, ancora più personalizzabile

Audi continua a spingere i confini della digitalizzazione con l’introduzione di nuove funzionalità che promettono di migliorare l’esperienza di guida e fornire maggiore flessibilità ai loro clienti. Tra le novità principali, Audi offre 3GB di traffico dati gratuito al mese per tre anni, disponibili per i nuovi modelli basati su piattaforme premium termiche ed elettriche, così come per una vasta gamma di veicoli. Questa iniziativa consente agli utenti di godere di una connettività senza soluzione di continuità, migliorando l’interazione con l’infotainment di bordo.

Una delle innovazioni più significative è l’espansione delle Functions on Demand, equipaggiamenti opzionali attivabili anche dopo l’acquisto del veicolo. Queste funzioni, già presenti in campi come l’illuminazione, l’infotainment, il comfort e l’assistenza alla guida, ora si estendono al sound in abitacolo. Questo aggiornamento offre agli utenti la possibilità di personalizzare ulteriormente l’ambiente sonoro del loro veicolo secondo le loro preferenze.

Le Functions on Demand offrono anche una straordinaria versatilità in termini di tempistiche. Questi equipaggiamenti opzionali possono essere attivati per periodi che vanno da un solo mese fino all’intero ciclo di vita dell’auto, rispondendo così alle diverse esigenze di flessibilità e versatilità dei clienti, sia privati che aziendali.

Non da meno è l’implementazione della customizzazione digitale, che trova espressione nei “Temi” di bordo, i quali permettono una consultazione immediata e una personalizzazione più diretta dell’infotainment. Questa funzione consente agli utenti di adattare rapidamente il loro sistema di infotainment per riflettere i loro gusti personali e migliorare l’esperienza complessiva di guida.

L’impegno di Audi verso un’esperienza di guida più personalizzata e connessa dimostra quanto sia importante la digitalizzazione nel settore automobilistico odierno. Con queste nuove offerte, Audi si posiziona come un leader nel fornire soluzioni innovative che elevano l’esperienza dell’utente a un nuovo livello di personalizzazione e comodità.