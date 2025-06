Discovery Sport: lusso, dinamicità e versatilità nelle nuove edizioni Metropolitan e Landmark

Discovery alza l’asticella dell’eleganza e della funzionalità con l’arrivo delle nuove edizioni Metropolitan e Landmark della sua iconica Discovery Sport, il SUV compatto e versatile pensato per la famiglia moderna. Questi aggiornamenti rappresentano un’evoluzione concreta della filosofia Modern Luxury by Design, in perfetto equilibrio tra stile, tecnologia e comfort.

Un SUV compatto, ma capace di sorprendere: la nuova gamma Discovery Sport si arricchisce non solo di dettagli estetici, ma anche di contenuti tecnologici, mantenendo inalterata la sua vocazione per l’avventura e la praticità. A partire da Euro 55.500, il nuovo modello è già ordinabile ed è disponibile anche nella versione a sette posti, ideale per le esigenze familiari più complesse.

Discovery Sport Metropolitan si distingue come il vertice del lusso all’interno della gamma. Ispirata alla sorella maggiore Discovery Metropolitan, sfoggia dettagli esclusivi come la scritta Discovery in Atlas Silver, paraurti rifiniti in Indus Silver e cerchi diamantati da 20″. All’interno, sedili in Pelle Windsor regolabili elettricamente, sistema audio surround MeridianTM da 650W e il rivoluzionario specchietto retrovisore digitale ClearSight trasformano ogni viaggio in un’esperienza premium.

Discovery Sport Landmark rende omaggio alla tradizione del marchio, portando in primo piano oltre 35 anni di avventura. Il logo della catena montuosa, emblema della Discovery dal 1989, viene proiettato a terra all’apertura delle portiere, donando un tocco distintivo. Grazie alla seconda fila scorrevole e al tetto panoramico, questa versione offre una luminosità e una flessibilità senza pari.

Il design esterno si fa ancora più accattivante anche nella versione Dynamic S, ora dotata di dettagli in Gloss Black e un look ancora più sportivo. Di serie, ogni Discovery Sport presenta un quadro strumenti digitale, paddle al volante e un nuovo touchscreen curvo da 11,4” con il sistema infotainment Pivi Pro, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto per una connettività totale.

La gamma si arricchisce anche con nuovi pacchetti di accessori, perfetti per ogni stile di vita. I kit Beach Days, Road Trips e Snow Days permettono di vivere al massimo ogni avventura: dal mare alla montagna, la Discovery Sport si adatta a ogni scenario. Con soluzioni come il vano refrigerato, i porta sci e snowboard, e i tappetini in gomma anti-neve, ogni viaggio è all’insegna della comodità e della funzionalità.

Sotto il cofano, la nuova Discovery Sport conferma la sua anima ecologica e prestazionale con motorizzazioni ibride plug-in ed MHEV. L’autonomia in modalità elettrica può raggiungere i 61 km WLTP, permettendo di coprire fino al 90% degli spostamenti quotidiani senza emissioni, mentre la ricarica rapida consente di passare dallo 0 all’80% in appena 30 minuti.