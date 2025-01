Disponibile da oggi la colonna sonora di Tom Rowlands per “M – Il figlio del secolo”

Da oggi è disponibile la colonna sonora digitale di Tom Rowlands, membro del duo elettronico The Chemical Brothers, per la nuova serie italiana “M – Il figlio del secolo”. La serie, diretta da Joe Wright e interpretata da Luca Marinelli nel ruolo di Mussolini, racconta l’ascesa al potere del dittatore fascista Benito Mussolini in Italia.

La serie, composta da 8 episodi, è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Prodotto da Sky Studios e Lorenzo Mieli per The Apartment in collaborazione con Pathé e altre società, il progetto si basa sul romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2018.

Tom Rowlands, noto per la sua carriera con The Chemical Brothers, ha creato la colonna sonora per la serie, che è stata pubblicata da Milan Records. La sua musica innovative e coinvolgente si sposa perfettamente con la narrazione della storia di Mussolini e offre agli spettatori un’esperienza unica.

Tom Rowlands ha dichiarato: “Mi piace molto lavorare con Joe, è un regista incredibile. È un maestro del suo mestiere e dare vita alla sua visione attraverso la musica è sempre una sfida emozionante. Gran parte della colonna sonora originale è stata costruita suonando vecchi strumenti acustici con l’elettronica moderna; lavorare in questo modo mi ha aiutato a fare riferimento al passato pur creando qualcosa di fresco e dinamico”.

Attraverso un linguaggio contemporaneo e una colonna sonora moderna, la serie offre uno sguardo profondo sulla vita di Mussolini, esplorando sia le sue relazioni politiche che personali. Il regista Joe Wright commenta: “Quello che trovo davvero affascinante di Mussolini è che rappresenta, nella mia mente, il peggio della mascolinità… Mussolini… ha scavato nel peggio di se stesso e lo ha usato per ottenere il potere”.

La serie è stata scritta con un’accuratezza storica impeccabile, documentando ogni evento, personaggio, discorso e dialogo tra i personaggi con fonti attendibili. Le voci di Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati si uniscono per creare una narrazione coinvolgente e autentica.

Con una tracklist affascinante che include brani come “Avanti”, “Barbarism”, e “La Gioconda”, la colonna sonora di Tom Rowlands si integra perfettamente con la trama della serie, creando un’esperienza audiovisiva unica per gli spettatori.

Con un cast eccezionale, una regia di alto livello e una colonna sonora coinvolgente, “M – Il figlio del secolo” promette di essere un’opera imperdibile per gli amanti della storia, della musica e del buon cinema. Segui la storia dell’ascesa e della caduta di uno dei dittatori più controversi del XX secolo in questa serie avvincente e dal grande impatto emotivo.