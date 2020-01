Disponibile ora The Walking Dead: Saints & Sinners

Skydance Interactive, una divisione di Skydance Media, e Skybound Entertainment anunnciano la disponibilità da oggi di The Walking Dead: Saints & Sinners, il titolo VR tanto atteso e ambientato nell’universo di The Walking Dead. Il gioco sarà giocabile su Oculus Rift, Rift S, Quest (tramite cavo) e HTC Vive.

Con una trama originale, libertà di scelta e combattimenti viscerali, The Walking Dead: Saints & Sinners offrirà un’esperienza di gioco VR profonda, in cui i giocatori dovranno combattere per sopravvivere alle rovine allagate di New Orleans, circondati da branchi infiniti di walker e dai sopravvissuti alla guerra rimasti. I giocatori esploreranno questo vasto mondo mentre si fanno strada tra umani e walker, scovando armi e provviste, facendo difficili scelte morali e scoprendo un mistero che determinerà il futuro per tutti coloro che sono rimasti in vita a NOLA.

“Con The Walking Dead: Saints & Sinners, volevamo creare un’esperienza in cui giocatori e fan potessero immergersi completamente, cosa che non si può ottenere giocando a un titolo su console o su mobile”, ha dichiarato Adam Grantham, direttore creativo di Skydance Interactive. “Volevamo dare ai giocatori una storia originale che appartenesse veramente all’universo di The Walking Dead, dagli ambienti, alla narrazione e al combattimento per farli sentire come se stessero davvero vivendo in questo mondo raccapricciante.”

L’approccio innovativo di Skydance Interactive alla realtà virtuale offrirà ai giocatori un nuovo modo di vivere il genere survival horror e in The Walking Dead: Saints & Sinners, prendendo in considerazione la fisicità e il movimento con le azioni dei giocatori, sarà consentita una più profonda interazione tra il giocatore e l’ambiente circostante. Sara possibile scalare gli edifici per tendere un’imboscata ai nemici dall’alto, bloccare la testa di un walker per piantargli un coltello nel cranio o attaccare dalla distanza lanciando armi da taglio, archi e armi a lungo raggio. I giocatori potranno anche scegliere le proprie armi da un arsenale vasto o creare il proprio per adattarsi a uno stile di gioco che gli si addica per sopravvivere. Il combattimento basato sulla fisica sfrutta ogni oscillazione di un’ascia o di un colpo di coltello non solo per creare strategie o diversivi, ma anche per uccidere i nemici grazie alla forza bruta.

