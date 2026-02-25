Ditonellapiaga conquista Sanremo 2026 con “Che fastidio!” e annuncia il nuovo album “Miss Italia”

Ditonellapiaga apre la 76ª edizione del Festival di Sanremo con un ingresso scenico di grande forza e originalità. L’artista romana ha presentato per la prima volta al pubblico “Che fastidio!” (BMG/Dischi Belli), un brano ironico e pungente che da oggi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale.

“Che fastidio!” – scritto e composto da Margherita Carducci insieme ad Alessandro Casagni, Edoardo Castroni e Edoardo Ruzzi – è un brano diretto e incisivo che racconta, con leggerezza e sarcasmo, le piccole e grandi costrizioni della quotidianità, quella sensazione di sentirsi fuori posto che l’artista trasforma in un canto liberatorio. L’arrangiamento di Carolina Bubbico e la presenza sul palco di un corpo di ballo tutto al femminile, guidato dalla coreografa Dalila Frassanito, hanno contribuito a rendere la sua esibizione al Teatro Ariston un momento di pura energia e libertà espressiva.

Nel videoclip, ambientato in un hotel durante una festa ricca di elementi surreali, Ditonellapiaga attraversa un crescendo di situazioni eccentriche e coreografie dal linguaggio visionario. Con la regia di Frametank e la produzione di Mine Studio, il video rappresenta una metafora ironica dello smarrimento di chi tenta di adeguarsi a regole e canoni soffocanti. In un vortice di personaggi e situazioni bizzarre, l’artista gioca con la propria immagine, accentuando il valore dissacrante del brano e mostrando una volta di più la sua capacità di muoversi con libertà tra ironia e provocazione.

“Che fastidio!” apre idealmente le porte a “Miss Italia”, il nuovo progetto discografico di Ditonellapiaga in uscita il 10 aprile. L’album nasce – come raccontato nella presentazione ufficiale – da un’esigenza di rinascita artistica e personale dopo un periodo di riflessione e ridefinizione identitaria. Interamente scritto e composto dall’artista insieme ad Alessandro Casagni, che ne firma anche la produzione, il disco è un viaggio consapevole tra i meccanismi dello star system e i canoni imposti dal mondo della musica e della cultura pop. Ditonellapiaga affronta questi temi con una combinazione di ironia, lucidità e distacco giocoso, restituendo un lavoro in equilibrio tra elettronica, sonorità pop-dance e riflessioni sulla libertà creativa.

Nel descrivere l’essenza del progetto, si legge come “Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi”. Un disco che unisce istinto, sperimentazione e leggerezza, confermando la capacità di Ditonellapiaga di muoversi in territori sonori sempre nuovi e mai scontati.

La dimensione live sarà il terreno naturale per esprimere questa nuova fase artistica. L’artista tornerà infatti in concerto con due speciali appuntamenti nei club: il 27 novembre 2026 all’Atlantico di Roma e il 30 novembre 2026 al Fabrique di Milano. Due serate in cui la cantautrice celebrerà la libertà e la vitalità che hanno sempre caratterizzato la sua musica e le sue performance.

“Miss Italia” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica – CD e vinile rosa trasparente Collector’s Edition in tiratura limitata – a testimonianza di un progetto curato in ogni dettaglio e pensato come un nuovo capitolo della crescita artistica di Ditonellapiaga.

Con questo doppio annuncio, la cantautrice conferma il suo percorso originale e coraggioso nel panorama musicale italiano: ironica, visionaria e pienamente padrona del proprio linguaggio, Ditonellapiaga si afferma ancora una volta come una delle voci più autentiche e contemporanee della nuova musica pop.