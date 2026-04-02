Ditonellapiaga torna con “Hollywood”: il nuovo singolo che anticipa l’album “Miss Italia”

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Miss Italia”, in arrivo il 10 aprile per BMG / Dischi Belli, Ditonellapiaga presenta “Hollywood”, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 aprile. Il brano segna un ritorno intenso e riflessivo, dove la cantautrice romana mostra ancora una volta la sua capacità di fondere sound sofisticati con testi dal respiro intimo e universale.

Descritta come una “nostalgica ballad per pianoforte, voce e archi”, “Hollywood” esplora l’amarezza della disillusione e le sfumature di un amore ossessivo che diventa metafora di una relazione tossica con le proprie ambizioni. Nel pezzo, l’artista affronta il tema del successo e della trasformazione personale, raccontando una ricerca che finisce per ridefinire l’identità stessa di chi la vive. L’atmosfera sospesa si spezza a metà brano grazie a un beat trip hop dal respiro anni ’90, portando la voce di Ditonellapiaga verso una metrica più serrata e quasi rappata.

Ad accompagnare il singolo c’è il videoclip ufficiale, disponibile da domani su YouTube, diretto dalla crew di Frametank e prodotto da Mine Studio. Ambientato in una dimensione sospesa tra cinema e realtà, il video segue Margherita in una storia dal fascino rétro dove nulla è come sembra. Tra giochi visivi in bianco e nero e scenari costruiti, emerge gradualmente il peso di un’identità plasmata dallo sguardo dell’altro, in una riflessione che alterna estetica e introspezione.

“Hollywood” si aggiunge ai brani già noti “Sì lo so” e “Che fastidio!” – quest’ultimo presentato a Sanremo e capace di renderla l’artista più trasmessa in radio nel mese di marzo, oltre a meritare la certificazione di disco d’oro. Tutti e tre i singoli faranno parte di “Miss Italia”, il nuovo progetto discografico che raccoglie dieci tracce inedite e che sarà disponibile in digitale e in due formati fisici: CD e vinile colorato trasparente rosa e blu in edizione limitata Collector’s Edition.

Per celebrare il lancio dell’album, Ditonellapiaga incontrerà i fan in un instore tour di sei date: il 10 aprile a Torino (Locale CAP 10100), l’11 aprile a Roma (Discoteca Laziale), il 12 aprile a Bologna (CC Centronova), il 14 aprile a Milano (Feltrinelli Duomo), il 15 aprile a Bari (Feltrinelli Via Melo) e il 16 aprile a Napoli (Feltrinelli Piazza dei Martiri).

L’estate 2026 vedrà invece l’artista protagonista di numerosi festival italiani, da L’Aquila a Cagliari, da Perugia a Trento, passando per Locarno e Milazzo. Il tour, prodotto da Magellano Concerti, culminerà in due imperdibili appuntamenti nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Con “Hollywood”, Ditonellapiaga si conferma una delle voci più originali della nuova musica italiana, capace di unire eleganza e sperimentazione, introspezione e potenza visiva. Il suo nuovo capitolo discografico, “Miss Italia”, promette di raccontare un percorso personale e artistico che, tra ironia e malinconia, riflette luci e ombre della contemporaneità con la sensibilità di chi sa sempre reinventarsi senza mai smarrire la propria autenticità.