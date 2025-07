DKV Mobility supera un milione di punti di ricarica per veicoli elettrici in Europa

DKV Mobility, piattaforma leader per i servizi di mobilità internazionale, annuncia un traguardo che segna una svolta per la mobilità sostenibile in Europa: l’accesso a oltre un milione di punti di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa. Si tratta di una delle più grandi reti di ricarica del continente, che garantisce una ricarica comoda, immediata e accessibile lungo i principali corridoi di trasporto europei e in Paesi chiave come Germania, Francia e Italia.

Con oltre 789.000 carte di ricarica in circolazione e circa 755 milioni di chilowattora erogati tramite ricariche nel 2024, DKV Mobility consolida il suo ruolo di partner strategico per le aziende e gli operatori di flotte che puntano alla transizione verso l’elettrico. Questo volume di energia corrisponde a circa cinque miliardi di chilometri percorsi in modalità a emissioni zero, confermando l’impegno concreto dell’azienda nella riduzione delle emissioni di gas serra.

“La transizione verso la mobilità elettrica è un elemento chiave per ridurre l’impatto ambientale. La crescita costante dei nostri punti di ricarica testimonia il nostro impegno verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Crediamo fermamente che l’elettrico sia imprescindibile per costruire un futuro più pulito, anche per il settore dei trasporti”, ha dichiarato Marco Berardelli, Managing Director DKV Mobility Italy.

Anche Sven Mehringer, Managing Director di DKV Mobility responsabile Energy & Vehicle Services, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “In qualità di piattaforma leader per la mobilità sostenibile in Europa, la nostra missione è rendere la ricarica dei veicoli elettrici il più semplice, efficiente e accessibile possibile, oggi e in futuro. Sono orgoglioso che, con un milione di punti di ricarica, possiamo offrire ai nostri clienti l’accesso a una delle più grandi reti di ricarica per veicoli elettrici in Europa”.

La strategia di mobilità elettrica di DKV Mobility ha radici solide. L’azienda ha lanciato la sua prima DKV Card +Charge già nel 2015, quando la rete contava circa 7.000 punti di ricarica e un piccolo team di due dipendenti. Oggi, oltre 300 collaboratori lavorano dedicandosi esclusivamente all’espansione della mobilità elettrica, con una media di 8.000 nuovi punti di ricarica aggiunti ogni mese. Nel 2019, DKV Mobility ha esteso i suoi servizi con soluzioni di ricarica @home e @work, installando oltre 10.000 wallbox per semplificare la ricarica a casa e sul posto di lavoro.

Un momento chiave nella strategia di crescita è stato l’acquisizione di Greenflux nel 2021, leader europeo nelle soluzioni software per la ricarica dei veicoli elettrici, che ha permesso a DKV Mobility di supportare in modo ancora più efficace le flotte commerciali nella transizione verso l’elettrico. Alla fine del 2024, l’azienda ha rafforzato ulteriormente la propria posizione con una partnership strategica con Smartlab di Aquisgrana, acquisendone la maggioranza e ampliando l’offerta nel settore software-as-a-service per la mobilità elettrica.