Donkey Kong Bananza è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Una delle icone più amate di Nintendo, Donkey Kong, torna protagonista con un’avventura completamente originale: Donkey Kong Bananza, disponibile dal 17 luglio esclusivamente su Nintendo Switch 2. Sviluppato dagli stessi creatori dell’acclamato Super Mario Odyssey, questo nuovo titolo promette di rivoluzionare il genere platform 3D, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare un mondo giocabile e interamente demolibile.

Il gioco si svolge su Lingottisola, un luogo invaso dal caos a causa della Void Company e dalla loro caccia alle preziose banane d’oro. Donkey Kong, trasportato nel sottosuolo, si unisce a Pauline, cantante dal grande talento vocale, in un viaggio epico per avverare il suo desiderio più grande.

L’esperienza di gioco è arricchita dalla possibilità di demolire praticamente ogni elemento dello scenario, offrendo una libertà d’azione inedita nella serie. I giocatori potranno distruggere pareti, aprire varchi e sfruttare i poteri delle Trasformazioni Bananza, trasformando Donkey Kong in varie forme animali grazie ai canti di Pauline. Per coloro che amano condividere l’avventura, è disponibile una modalità co-op, che permette a un amico di unirsi e partecipare all’azione con i comandi in stile mouse.

Il viaggio si sviluppa non solo in pianura ma soprattutto in profondità, in un mondo sotterraneo ricco di sfide, personaggi, e gemme di Banandium che consentono di potenziare Donkey Kong. Anche la personalizzazione gioca un ruolo importante, grazie alla presenza di una boutique dove i giocatori possono utilizzare l’oro di Banandium per personalizzare i propri eroi.

Donkey Kong Bananza è più di un semplice gioco: si tratta di un’avventura vibrante che si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei videogiochi. Con l’obiettivo di conquistare il cuore dei fan storici e nuove generazioni di giocatori, Nintendo continua a dimostrare la sua capacità di innovare e stupire. Disponibile ora su Nintendo Switch 2, questa avventura è pronta a regalare emozioni uniche e momenti indimenticabili.