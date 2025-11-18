DR Automobiles Groupe chiude il 2025 da record: oltre 34 mila auto vendute e fatturato a 1,3 miliardi di euro

Il 2025 si conferma come un anno storico per DR Automobiles Groupe, che celebra i suoi primi vent’anni di attività con numeri in forte crescita e una strategia industriale sempre più solida. Il gruppo con sede a Macchia d’Isernia ha archiviato l’anno con 34.286 immatricolazioni complessive e un fatturato cumulato di 1,3 miliardi di euro, risultato che consolida il posizionamento del marchio nel panorama automotive italiano ed europeo.

La crescita di DR è il frutto di una visione tecnologica ampia e coerente. DR Automobiles Groupe propone tutte le alimentazioni disponibili sul mercato, dalle motorizzazioni benzina e diesel fino alle soluzioni full hybrid, plug-in hybrid e full electric, senza rinunciare a quella che resta una delle scelte strategiche più vincenti: il bi-fuel benzina/GPL. Attraverso la tecnologia proprietaria Thermohybrid, il gruppo ha anticipato le esigenze di efficienza e risparmio degli automobilisti italiani. Non a caso, l’80% delle immatricolazioni DR è rappresentato da modelli benzina/GPL.

Una scelta premiata anche dalle classifiche di mercato, con DR 5.0 e DR 6.0 presenti nella Top 10 delle auto a GPL più vendute in Italia, a dimostrazione di come il mix tra prezzo, dotazioni e costi di esercizio contenuti continui a convincere un pubblico sempre più ampio.

Il risultato economico, con 1,3 miliardi di euro di fatturato, racconta molto più di una semplice crescita commerciale. È la fotografia di un gruppo che in vent’anni ha saputo strutturarsi, investendo in modo mirato su processi industriali, omologazioni e servizi post-vendita. Nel corso del 2025 DR ha concentrato molte risorse sulle omologazioni Euro 7, preparandosi alle future normative ambientali europee e rafforzando la competitività della propria gamma.

Parallelamente, il gruppo ha messo mano a una vera e propria trasformazione del post-vendita. Un nuovo management, un sistema operativo rinnovato per la gestione dei ricambi e un nuovo impianto automatizzato, che affianca quello inaugurato appena due anni fa, hanno migliorato efficienza logistica e tempi di risposta per la rete e per i clienti finali.

Oggi DR Automobiles Groupe gestisce sei brand – EVO, DR, Sportequipe, Tiger, ICH-X e Birba – per un totale di 23 carline, coprendo segmenti che vanno dalle citycar ai SUV, fino ai modelli più orientati all’off-road e allo stile sportivo. Una varietà che consente al gruppo di presidiare fasce di mercato diverse, mantenendo al centro il rapporto qualità-prezzo come elemento distintivo.

Anche il presidio del territorio resta uno dei punti di forza. In Italia il gruppo può contare su 412 dealer e 421 centri di assistenza, una rete capillare che sostiene la crescita commerciale e rafforza la fiducia dei clienti nel marchio.

Lo sguardo è però già rivolto al futuro. Nel 2026 DR Automobiles Groupe punta a un deciso potenziamento del mercato estero. È stata creata una divisione dedicata all’internazionalizzazione che, dopo l’avvio in Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, accompagnerà l’ingresso del gruppo in Belgio, Francia e Germania, mercati chiave per consolidare la presenza europea.

Con numeri in aumento, investimenti strutturali e una strategia tecnologica trasversale, DR Automobiles Groupe chiude il 2025 come uno dei protagonisti dell’automotive italiano, pronto a trasformare il successo nazionale in una crescita sempre più internazionale.