DR Automobiles Groupe chiude il 2025 da record: oltre 34 mila auto vendute e fatturato a 1,3 miliardi di euro

Il 2025 si conferma come un anno storico per DR Automobiles Groupe, che celebra i suoi primi vent’anni di attività con numeri in forte crescita e una strategia industriale sempre più solida. Il gruppo con sede a Macchia d’Isernia ha archiviato l’anno con 34.286 immatricolazioni complessive e un fatturato cumulato di 1,3 miliardi di euro, risultato che consolida il posizionamento del marchio nel panorama automotive italiano ed europeo.

La crescita di DR è il frutto di una visione tecnologica ampia e coerente. DR Automobiles Groupe propone tutte le alimentazioni disponibili sul mercato, dalle motorizzazioni benzina e diesel fino alle soluzioni full hybrid, plug-in hybrid e full electric, senza rinunciare a quella che resta una delle scelte strategiche più vincenti: il bi-fuel benzina/GPL. Attraverso la tecnologia proprietaria Thermohybrid, il gruppo ha anticipato le esigenze di efficienza e risparmio degli automobilisti italiani. Non a caso, l’80% delle immatricolazioni DR è rappresentato da modelli benzina/GPL.

Una scelta premiata anche dalle classifiche di mercato, con DR 5.0 e DR 6.0 presenti nella Top 10 delle auto a GPL più vendute in Italia, a dimostrazione di come il mix tra prezzo, dotazioni e costi di esercizio contenuti continui a convincere un pubblico sempre più ampio.

Il risultato economico, con 1,3 miliardi di euro di fatturato, racconta molto più di una semplice crescita commerciale. È la fotografia di un gruppo che in vent’anni ha saputo strutturarsi, investendo in modo mirato su processi industriali, omologazioni e servizi post-vendita. Nel corso del 2025 DR ha concentrato molte risorse sulle omologazioni Euro 7, preparandosi alle future normative ambientali europee e rafforzando la competitività della propria gamma.

Parallelamente, il gruppo ha messo mano a una vera e propria trasformazione del post-vendita. Un nuovo management, un sistema operativo rinnovato per la gestione dei ricambi e un nuovo impianto automatizzato, che affianca quello inaugurato appena due anni fa, hanno migliorato efficienza logistica e tempi di risposta per la rete e per i clienti finali.

Oggi DR Automobiles Groupe gestisce sei brand – EVO, DR, Sportequipe, Tiger, ICH-X e Birba – per un totale di 23 carline, coprendo segmenti che vanno dalle citycar ai SUV, fino ai modelli più orientati all’off-road e allo stile sportivo. Una varietà che consente al gruppo di presidiare fasce di mercato diverse, mantenendo al centro il rapporto qualità-prezzo come elemento distintivo.

Anche il presidio del territorio resta uno dei punti di forza. In Italia il gruppo può contare su 412 dealer e 421 centri di assistenza, una rete capillare che sostiene la crescita commerciale e rafforza la fiducia dei clienti nel marchio.

Lo sguardo è però già rivolto al futuro. Nel 2026 DR Automobiles Groupe punta a un deciso potenziamento del mercato estero. È stata creata una divisione dedicata all’internazionalizzazione che, dopo l’avvio in Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, accompagnerà l’ingresso del gruppo in Belgio, Francia e Germania, mercati chiave per consolidare la presenza europea.

Con numeri in aumento, investimenti strutturali e una strategia tecnologica trasversale, DR Automobiles Groupe chiude il 2025 come uno dei protagonisti dell’automotive italiano, pronto a trasformare il successo nazionale in una crescita sempre più internazionale.

Motori

Katay: la nuova gamma di veicoli commerciali di DR Automobiles Groupe debutta nel mercato italiano

Il panorama dei veicoli da lavoro in Italia si arricchisce con l’arrivo di Katay, il nuovo brand lanciato da DR Automobiles Groupe e distribuito...

18 Novembre 2025

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

La partnership strategica tra CA Auto Bank e DR Automobiles compie un nuovo passo in avanti. L’intesa, nata nel 2022, si consolida ulteriormente con...

26 Settembre 2025

Motori

DR Automobiles debutta al Salone di Torino 2025 con 7 brand e 19 modelli

Il Salone dell’Auto di Torino 2025 si apre con grandi novità firmate DR Automobiles Groupe, che porta in scena 7 brand e 19 modelli....

26 Settembre 2025

Motori

DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

DR Automobiles Groupe annuncia una svolta strategica nel settore post-vendita con la nomina di Sacha Mariani come nuovo responsabile della divisione Service & Parts....

23 Settembre 2025