DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

DR Automobiles Groupe annuncia una svolta strategica nel settore post-vendita con la nomina di Sacha Mariani come nuovo responsabile della divisione Service & Parts. L’ingresso del manager torinese segna l’avvio di una vera e propria rivoluzione organizzativa per quanto riguarda ricambi, assistenza e garanzie, ambiti sempre più centrali nella crescita del gruppo.

Il 47enne porta con sé un bagaglio di oltre vent’anni di esperienza maturata in aziende di primo piano dell’automotive come Fiat, Subaru, Maserati e Pininfarina. Un percorso che ne consolida la reputazione come profilo di spicco nella gestione delle attività legate all’aftersales.

Negli ultimi anni DR Automobiles ha registrato una crescita costante e significativa, con un incremento esponenziale del parco circolante. Questa evoluzione rende necessario un potenziamento della rete e una nuova organizzazione interna del reparto post-vendita, con l’obiettivo di continuare a garantire standard elevati di qualità ed efficienza per i clienti.

Fin dal suo arrivo, Mariani ha iniziato a costruire una nuova squadra di collaboratori per affrontare le sfide future del settore. La sua visione punta a rendere il servizio sempre più rapido, capillare e competitivo, valorizzando un approccio orientato alla soddisfazione del cliente e alla solidità della rete di assistenza.

Ulteriori novità riguardanti l’Aftersales saranno annunciate a breve, a conferma della volontà di DR Automobiles Groupe di rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato italiano e internazionale, investendo in innovazione e professionalità.

Con questa nomina, il gruppo fondato da Massimo Di Risio ribadisce il suo impegno verso una crescita strutturata e sostenibile, in cui il post-vendita diventa un pilastro fondamentale per consolidare la fidelizzazione e la fiducia della clientela.