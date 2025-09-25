Dragon Ball: Sparking! ZERO si espande con il Character Pack 2 ispirato a Dragon Ball DAIMA

L’iconico universo di Dragon Ball si espande ulteriormente con un attesissimo aggiornamento. Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato un nuovo aggiornamento per DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il sequel molto apprezzato della leggendaria serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI. Questo aggiornamento, denominato Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2, porta una moderna ventata di freschezza al gioco, ampliando il già vastissimo roster di personaggi con sei nuovi combattenti iconici.

I giocatori che possiedono o sceglieranno di acquistare una delle edizioni Deluxe, Ultimate, Premium o il Season Pass individuale (DLC 1-3) riceveranno automaticamente i nuovi contenuti del pacchetto. Questa espansione è accompagnata da un aggiornamento gratuito che offre nuovi contenuti a tutti i giocatori. Tra le novità spicca il nuovo scenario “Primo Mondo Demoniaco” e una serie di miglioramenti al gameplay che renderanno l’esperienza di gioco ancora più avvincente.

Il pacchetto Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2 porta il numero totale di combattenti giocabili a oltre 180, consentendo ai fan di immergersi ancora di più nell’amato universo di Dragon Ball. I nuovi personaggi includono Goku (Mini), Super Saiyan 4; Goku (DAIMA), Super Saiyan 4; Vegeta (DAIMA), Super Saiyan 3; Majin Duu; Gomah Terzo Occhio; e Gomah Gigante. “Con questa espansione, i giocatori potranno affrontare nuove sfide e strategie, aumentando ulteriormente la varietà e l’intensità dei combattimenti”.

Inoltre, il gioco sviluppato da Spike Chunsoft spinge i limiti di gameplay di un picchiaduro arena, sfruttando la potenza dell’Unreal® Engine 5. La grafica mozzafiato, fedele allo stile dell’anime, unità ai combattimenti frenetici e agli ambienti vasti e distruttibili, offre un’esperienza video-ludica completamente immersiva. Diverse modalità di gioco, come Battaglia Episodio e Battaglia Personalizzata, permettono ai giocatori di rivivere scontri celebri e di dare vita alle proprie battaglie uniche.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è attualmente disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S, e PC via Steam. Prossimamente sarà lanciato anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, ampliando ulteriormente il consenso del pubblico e la diffusione del gioco tra i fan di tutto il mondo.