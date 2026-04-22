Dreame Z30 Pro Aqua rivoluziona la pulizia: aspira e lava in un solo passaggio

Dreame Z30 Pro Aqua arriva in Italia: aspirapolvere Wet&Dry con aspirazione potente e lavaggio pavimenti, autonomia fino a 90 minuti e funzioni avanzate.

Il nuovo Dreame Z30 Pro Aqua debutta in Italia, portando innovazione nel mondo della pulizia domestica grazie alla sua doppia funzione di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Questa soluzione all-in-one integra una potente aspirazione a secco con avanzate tecnologie di pulizia a umido, permettendo la cura completa dei pavimenti in un solo gesto.

Dotato del sistema Aquacycle 2.0, il Dreame Z30 Pro Aqua è capace di spruzzare, strofinare e aspirare contemporaneamente, coprendo superfici fino a 290 m² in soli 40 minuti. La potenza di aspirazione raggiunge i 28.000 Pa grazie alla tecnologia TurboMotor, mentre l'autonomia arriva a 90 minuti, rendendolo ideale anche per le abitazioni più ampie fino a 200 m².

Tra le caratteristiche di spicco, troviamo il sistema di separazione a tre zone per acqua pulita, acqua sporca e detriti solidi, e la funzione di autopulizia con asciugatura ad aria calda a 70°C, pensata per garantire igiene e semplicità di manutenzione. Il design pieghevole a 90° e la testina rotante a 180° facilitano la pulizia sotto mobili e negli spazi più difficili da raggiungere.

Riconosciuto a livello globale, Dreame Z30 Pro Aqua si è aggiudicato il titolo di "Global Pioneer of Wet-Cleaning Vacuums with Suction-Driven Roller Head and Self-Cleaning Stations" da Frost&Sullivan, a conferma del suo ruolo innovativo sul mercato.

Adattandosi a una vasta gamma di esigenze, dai pavimenti duri ai tappeti e alle superfici morbide, l'aspirapolvere si distingue per la sua versatilità e l'equipaggiamento completo di accessori. L'esperienza di pulizia diventa così precisa, efficiente e senza sforzo per tutta la casa.

Disponibile da subito in tutta Europa, il Dreame Z30 Pro Aqua viene proposto al prezzo suggerito di 599 euro, con una promozione di lancio che prevede uno sconto di 100 euro nelle prime due settimane. L'acquisto può essere effettuato attraverso i canali ufficiali online e nei negozi di elettronica selezionati.

Fondata nel 2017, Dreame Technology si distingue per il forte orientamento all'innovazione, con oltre 150 brevetti registrati e un'offerta che spazia dai robot aspirapolvere agli elettrodomestici intelligenti per la casa e il giardino. L'azienda continua a ridefinire gli standard della pulizia domestica, mirando a migliorare la qualità della vita attraverso tecnologie avanzate. La visione di Dreame è migliorare la vita attraverso la tecnologia.