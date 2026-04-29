A Dritto e Rovescio focus su Crans-Montana e il ruolo dell'Italia nella vicenda

Dritto e Rovescio affronta il caso Crans-Montana con l'Italia parte civile e la richiesta svizzera di rimborso. In studio ospiti politici di spicco.

Domani sera il talk show Dritto e Rovescio torna in prima serata su Retequattro con un approfondimento sugli scenari internazionali e le nuove tensioni che segnano l'attualità. Paolo Del Debbio, conduttore del programma, analizzerà le recenti crisi che hanno contribuito a un clima globale sempre più instabile.

L'attenzione si sposterà poi sulla tragedia di Crans-Montana, tema centrale dell'episodio: l'Italia si è costituita parte civile nel procedimento, mentre la Svizzera ha presentato una richiesta formale per il rimborso delle spese mediche sostenute a carico del nostro Paese. La vicenda aggiunge un ulteriore capitolo alla complessa gestione dei rapporti tra i due Stati, riflettendo le complicazioni che emergono quando si intrecciano diritti delle vittime, giustizia e questioni economiche.

Durante la puntata verrà anche analizzato il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, episodio che continua a suscitare ampio dibattito nell'opinione pubblica e negli ambienti politici italiani.

Tra gli ospiti previsti figurano nomi di spicco del panorama politico nazionale: Galeazzo Bignami per Fratelli d'Italia, Brando Benifei per il Partito Democratico, Rita Dalla Chiesa per Forza Italia ed Ettore Licheri per il Movimento 5 Stelle. La presenza di voci diverse garantirà un confronto approfondito su temi di attualità, giustizia e relazioni internazionali, offrendo al pubblico diversi punti di vista.



