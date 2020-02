DS 3 Crossback E-Tense non teme i blocchi del traffico

I blocchi totali del traffico offrono l’opportunità di godere della libertà di viaggiare nel comfort e nell’eleganza che offre DS 3 CROSSBACK E-TENSE, il SUV compatto 100% elettrico di DS Automobiles.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE, grazie alla batteria da 50 kWh dichiara 320 chilometri di autonomia nel rigoroso ciclo WLTP, coprendo quindi le esigenze di spostamento quotidiano in città. Con 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia, le prestazioni stradali di questo compatto SUV riescono ad emozionare per effetto del posizionamento centrato ed abbassato della batteria di trazione, interamente localizzata sotto il pianale.

La specifica modalità di guida SPORT eroga tutta la coppia disponibile dando sensazioni di guida dinamiche, in alternativa alla modalità NORMALE e a quella ECO, che privilegia l’ottimizzazione dell’autonomia. Soluzioni d’avanguardia sperimentate in FORMULA E, sono pronte a regolare le fasi di recupero dell’energia. NORMALE simula la morbidezza di un motore endotermico, mentre BRAKE applica una decelerazione più decisa di 1,2 ms2, per una azione di rigenerazione dell’energia ancora più consistente.

Sono sufficienti 30 minuti, per permettere alla batteria di trazione di caricarsi all’80% dalle colonnine pubbliche con 100 kW di potenza, mentre in ambito domestico la DS SMART WALLBOX permette la ricarica completa in 5 ore. Entrambe, beneficiano nella vita quotidiana di vantaggi importanti, come l’accesso libero alle ZTL a pagamento ed il parcheggio gratuito sulle strisce blu.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE garantisce la mobilità cittadina quotidiana senza dover rinunciare alla libertà di viaggiare e senza compromessi tra il piacere di guida e l’eco-sostenibilità.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0