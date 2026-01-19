Connect with us

Motori

DS Automobiles diventa title partner del Team France di SailGP

Published

DS Automobiles entra ufficialmente nel mondo del SailGP con una partnership sportiva senza precedenti per un marchio automobilistico all’interno del team francese. Il brand premium del gruppo Stellantis diventa title partner del DS Automobiles SailGP Team France, rafforzando un progetto tricolore che unisce eccellenza, innovazione e responsabilità ambientale.

Il programma francese di SailGP è sviluppato dal 2024 da K-Challenge, struttura che guida la crescita del team transalpino. L’arrivo di DS Automobiles rappresenta un passaggio chiave e consolida un gruppo di sponsor di alto profilo come ALL Accor, Oréal Group e Leyton, realtà accomunate da una visione ambiziosa e da valori sportivi condivisi. Con questa alleanza, il team francese diventa uno dei protagonisti di una competizione dove performance, tecnologia ed emozione viaggiano alla stessa velocità.

Secondo Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles, la partnership nasce da una visione comune: “Sono molto soddisfatto di questa collaborazione con il team francese di SailGP, con cui condividiamo l’ambizione di portare l’eccellenza del nostro Paese al massimo livello grazie a tecnologia e innovazione”. A fargli eco è Stéphane Kandler, CEO di K-Challenge, che sottolinea come DS Automobiles condivida la stessa cultura fatta di audacia, attenzione al dettaglio e ambizione sportiva, rafforzando un progetto pensato per ottenere risultati duraturi.

SailGP è un vero laboratorio a cielo aperto, dove la componente umana si fonde con le tecnologie più avanzate. Le regate estreme richiedono l’analisi continua dei dati, decisioni rapide e una gestione millimetrica delle prestazioni. Un contesto che rispecchia perfettamente il DNA di DS Automobiles, da sempre orientato a coniugare design, comfort e innovazione tecnologica in una visione moderna della mobilità.

Diventando title partner del team francese, il marchio ribadisce la propria vocazione a sostenere progetti internazionali capaci di combinare eccellenza, efficienza ed elettrificazione responsabile. Nel mondo SailGP il tema dell’impatto ambientale è centrale e si traduce in una competizione parallela, la Impact League, che premia non solo le prestazioni in acqua, ma anche l’impegno concreto su sostenibilità, inclusione e impatto sociale.

La nuova alleanza con SailGP si inserisce in una strategia già collaudata. DS Automobiles è stato il primo marchio premium a entrare in Formula E nel 2015, considerando le competizioni come acceleratori di innovazione tecnologica trasferibile ai modelli di serie. Le competenze maturate sui circuiti e ora anche sull’acqua alimentano il lavoro dei team di sviluppo del brand, in un processo continuo di condivisione del know-how.

Questo spirito avanguardistico trova una naturale continuità nella filosofia di SailGP e di K-Challenge, impegnata anche in un ambizioso programma di decarbonizzazione del settore marittimo attraverso il proprio LAB. Ogni innovazione viene concepita come un contributo concreto al futuro della mobilità.

