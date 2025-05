DS N°8 Presidenziale: l’omaggio elettrico all’eccellenza francese per l’8 maggio

DS Automobiles rinnova il suo legame storico con la Presidenza della Repubblica Francese con un modello d’eccezione: DS N°8 Presidenziale, una vettura esclusiva creata in occasione della commemorazione dell’8 maggio 1945, a ottant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il nuovo veicolo, simbolo di avanguardia tecnologica e savoir-faire francese, è stato presentato in anteprima al Palazzo dell’Eliseo, alla presenza del Presidente della Repubblica e di Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.

Fin dalla nascita della Quinta Repubblica, il marchio DS è stato al fianco di sette Presidenti della Repubblica, incarnando stile, innovazione e rappresentanza istituzionale. Modelli iconici come DS, SM, DS 5 e DS 7 hanno scandito decenni di cerimonie ufficiali e momenti storici della vita politica francese. Nel 2017, Emmanuel Macron ha scelto una DS 7 CROSSBACK presidenziale per il suo primo percorso sugli Champs-Élysées, segnando l’inizio di una nuova era per le auto dell’Eliseo.

Oggi, con DS N°8 Presidenziale, DS Automobiles prosegue questa tradizione, puntando su una propulsione completamente elettrica da 750 km di autonomia, per unire valori istituzionali, innovazione e rispetto ambientale. Il nuovo modello rappresenta non solo un mezzo di trasporto, ma anche un’opera d’arte su ruote, frutto della collaborazione tra ingegneri, designer e artigiani francesi.

La livrea Blu Zaffiro, già emblema della DS 7 ÉLYSÉE, si rinnova sulla carrozzeria della N°8 con una finitura ancora più profonda e luminosa, affiancata da pannelli posteriori neri e una spettacolare calandra DS LUMINASCREEN, che si illumina nei colori blu, bianco e rosso della Repubblica Francese. A questi si aggiungono badge tricolori personalizzati e supporti per le bandiere integrati nel paraurti anteriore, conferendo alla vettura un’eleganza cerimoniale e un’identità visiva inconfondibile.

DS N°8 Presidenziale non è soltanto una vetrina di estetica e design. È un simbolo del connubio tra tradizione e modernità, come sottolineato da Xavier Peugeot durante la presentazione: “Come la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici del 2024, che unisce passato e presente, anche la N°8 Presidenziale rappresenta il meglio dell’innovazione e del patrimonio culturale francese”.

In un momento di forte valore simbolico come l’80° anniversario della Vittoria dell’8 maggio 1945, DS Automobiles rafforza la sua posizione come punto di riferimento per l’eccellenza automobilistica nazionale, proiettando la sua visione del futuro attraverso un modello pensato per stare vicino al popolo francese, letteralmente e simbolicamente.