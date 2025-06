DS N°8: svelata la nuova pioniera elettrica di DS Automobiles

La rivoluzione del viaggio premium ha un nome: DS N°8. Realizzata con orgoglio nello stabilimento Stellantis di Melfi, questa nuova ammiraglia 100% elettrica rappresenta il culmine della visione di DS Automobiles: unire l’arte del design francese con l’innovazione sostenibile. Dotata di un’autonomia fino a 750 km (ciclo WLTP) e disponibile in Italia a partire da 58.900 €, DS N°8 sta intraprendendo il suo primo viaggio internazionale di test drive, portando su strada il meglio del savoir-faire francese.

Ispirata alla concept car DS Aero Sport Lounge, la nuova DS N°8 si presenta come un SUV coupé dalle linee affusolate e decise. La sua identità visiva è marcata dalla griglia DS LUMINASCREEN e dai fari PIXEL LED VISION 3.0, progettati per adattarsi dinamicamente al traffico. Ogni dettaglio, dai cerchi fino a 21” alle maniglie a scomparsa, è pensato per ottimizzare l’efficienza aerodinamica (Cx di 0,24) e rafforzare la personalità tecnologica del veicolo.

Entrare in DS N°8 è come immergersi in un bozzolo sensoriale. Gli interni riflettono l’eccellenza artigianale del marchio: pelle Nappa conciata con foglie di ulivo, Alcantara® riciclata, dettagli come le cuciture perlate e inserti Clous de Paris. I sedili anteriori, avvolgenti e dotati di funzioni massaggianti, riscaldanti e ventilati, sono impreziositi dal dispositivo Neck Warmer DS. Il comfort prosegue anche nei sedili posteriori, supportato da uno spazioso passo di 2,90 m e da un tetto panoramico in vetro.

La plancia di DS N°8 ospita due display di nuova generazione: un quadro strumenti HD da 12,25” e uno schermo centrale da 16”, integrato perfettamente con il sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM 2.0. Grazie al DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, le informazioni più importanti vengono proiettate direttamente nel campo visivo del guidatore, garantendo sicurezza e fluidità d’uso.

DS N°8 è disponibile in tre configurazioni elettriche: da 230, 245 e 350 CV. La versione Long Range FWD raggiunge fino a 750 km di autonomia, mentre la variante AWD a trazione integrale scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. Tutte le versioni includono un sistema di boost temporaneo che eleva ulteriormente la potenza. La ricarica è altrettanto efficiente: bastano 10 minuti per recuperare 200 km grazie alla ricarica rapida a 160 kW.

Grazie a sistemi avanzati come DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST 2.0 e DS NIGHT VISION, ogni tragitto è dominato dalla massima serenità. Il comfort acustico è garantito da vetri stratificati e materiali fonoassorbenti, mentre il sistema audio FOCAL Electra® 3D, con 14 altoparlanti e tecnologia laser, trasforma l’abitacolo in una sala da concerto.i

Con l’integrazione di EV Routing e l’app MyDS, pianificare viaggi tenendo conto della ricarica è semplice e preciso. DS N°8 è inoltre compatibile con oltre 800.000 punti di ricarica in Europa, grazie al servizio Free2Move Charge. Il precondizionamento della batteria, attivabile via app o direttamente dal veicolo, garantisce prestazioni ottimali anche in inverno.

DS N°8 è disponibile in tre versioni: PALLAS, ÉTOILE e JULES VERNE, ognuna pensata per offrire livelli crescenti di comfort, tecnologia e raffinatezza. I prezzi partono da 58.900 € per la versione FWD da 230 CV e arrivano fino a 80.240 € per la JULES VERNE AWD Long Range da 350 CV, il top della gamma, con cerchi da 21”, sedili in pelle Nappa e impianto audio di alta gamma.