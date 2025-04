“Easy Money: The Charles Ponzi Story”: il nuovo podcast Apple Original in arrivo

Il 23 giugno, Apple TV+ lancia il podcast Apple Original “Easy Money: The Charles Ponzi Story”, una serie docudrama in otto episodi che esplora la straordinaria storia di Charles Ponzi, il famigerato truffatore che ha dato il suo nome allo schema Ponzi. Questo nuovo progetto vede il comico, attore e conduttore di podcast Sebastian Maniscalco prestare la sua voce al protagonista, offrendo un’interpretazione coinvolgente dell’ascesa e della caduta di Ponzi.

Condotto dalla giornalista Maya Lau, il podcast vuole essere un viaggio immersivo che combina narrazione e inchiesta giornalistica per analizzare uno dei capitoli più iconici della storia delle truffe finanziarie. Charles Ponzi, un immigrato italiano, riuscì nel 1920 a truffare l’equivalente moderno di un quarto di miliardo di dollari, diventando un punto di riferimento fra i truffatori di tutti i tempi.

Sebastian Maniscalco, noto per i suoi ruoli in “The Irishman” e “Papà scatenato”, oltre che per il suo tour “It Ain’t Right Tour”, descrive l’esperienza come unica: «Charles Ponzi era un personaggio fuori dal comune, non era solo un truffatore, era *il* truffatore. Entrare nei suoi panni e dare vita a questa storia incredibile è stata un’esperienza folle». Maniscalco sottolinea anche l’importanza di questo podcast nel comprendere il fascino e l’inganno dietro le truffe, aggiungendo: «“Easy Money: The Charles Ponzi Story” offre uno sguardo avvincente sull’uomo che ha scritto il manuale delle truffe moderne; una lezione magistrale di fascino, inganno e del prezzo che si paga quando si crede in qualcosa che sembra troppo bello per essere vero».

Gli abbonati ad Apple TV+ avranno la possibilità di connettere il loro abbonamento ad Apple Podcasts ed accedere a tutti gli episodi dal 23 giugno. I non abbonati, invece, potranno ascoltare i primi due episodi, con gli episodi successivi pubblicati settimanalmente fino al 4 agosto.

Il nuovo podcast fa parte di un’offerta sempre più ricca di Apple Original su Apple Podcasts, che include titoli come “The Line”, vincitore del duPont Award, “Operation: Tradebom”, “My Divo”, “Il pirata di Praga”, e altre serie di successo.