Eboli si prepara all’arrivo di Elodie: grande attesa per “Elodie Show 2025” al PalaSele

Il PalaSele di Eboli si conferma palcoscenico d’eccellenza per la musica live in Campania. Dopo la travolgente tripletta di Marco Mengoni, sabato 8 novembre 2025 arriverà Elodie con il suo attesissimo tour nei palasport “Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti. Uno spettacolo imponente e visionario che unisce musica, performance e scenografie di forte impatto emotivo, ispirato agli archetipi femminili presenti nel suo ultimo album “Mi Ami, Mi Odi”, uscito lo scorso maggio.

La direzione creativa e la regia sono firmate da Laccio, che ha ideato una scena di grande suggestione: un main stage dominato da un ledwall monumentale al cui centro appare una “stanza” che si apre e si trasforma durante lo show. Sulla scena compaiono inoltre due vasche d’acqua utilizzate dai ballerini e uno stage secondario con pedane mobili che diventano parte integrante delle coreografie. Undici ballerini, tre musicisti e due coriste completano il cast di un live dal respiro internazionale.

“Elodie Show 2025” è un’esperienza totale, sensoriale e performativa. Il concerto si articola in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — accompagnati da monologhi interpretati dalla stessa Elodie in voice over, per introdurre i temi di ogni sezione. Dall’apertura immersiva dentro vasche d’acqua, simbolo di trasformazione, fino ai brani più amati del suo repertorio come “Bagno a mezzanotte”, “Black Nirvana” e “Guaranà”, ogni atto è concepito come un quadro visuale e musicale.

Nel segmento Audace domina l’energia, con scenografie infuocate e scritte manifesto che invadono il palco. Galattica rivela il lato più introspettivo e riflessivo dell’artista, che duetta con il proprio alter ego in un’interpretazione intensa di “Andromeda”, per poi lasciare spazio a momenti di romanticismo e dolcezza. L’atto Erotica è un crescendo di sensualità, tra luci rosse, dinamiche stroboscopiche e la gabbia coreografica che accompagna “Pop Porno” e il progetto “Red Light”, ormai cult per i fan.

Con Magnetica si celebra l’inclusione e l’orgoglio LGBTQ+, in un tripudio di colori e condivisione che culmina con l’apparizione di drag queen come Angel McQueen, Naomi Tisdale, Amanda Lewinsky e altre performer sul palco insieme a Elodie. Questo atto diventa un vero e proprio inno alla libertà e all’uguaglianza, sotto lo slogan “Make Equality Great Again”. Il gran finale, che comprende successi come “Tribale”, “Ex”, “Pazza Musica” e “Margarita”, suggella la forza e la versatilità della cantante romana, oggi una delle protagoniste assolute della scena pop italiana.

Il tour nei palazzetti rappresenta una naturale estensione del successo estivo negli stadi e consolida la posizione di Elodie tra le artiste più amate e premiate del Paese. I numeri parlano chiaro: 41 dischi di platino, 6 d’oro, oltre 4 miliardi di stream, 12 singoli al numero uno in radio, e milioni di follower e ascoltatori.

Anche in questa tournée continua la collaborazione con Save The Children, di cui Elodie è Ambassador dal 2024. Nei live sarà disponibile una t-shirt in edizione esclusiva, i cui proventi verranno devoluti al 100% all’organizzazione per sostenere i suoi progetti.

Gli ultimissimi biglietti per la data di Eboli sono ancora disponibili su Ticketone e al botteghino del PalaSele, aperto dalle ore 17. L’ingresso al pubblico sarà consentito dalle 19, con inizio dello show alle 21.

La data di Elodie apre un novembre di grande musica al PalaSele con, a seguire, Elisa il 18 novembre, Marracash il 28 novembre con il tour “MarraPalazzi25” e Annalisa il 2 dicembre con “Ma noi siamo fuoco. Capitolo I”. Una stagione ricca di eventi che conferma Eboli come punto di riferimento della musica live in Italia.