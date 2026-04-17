Echoes of Aincrad: azione in tempo reale e GDR nel nuovo trailer gameplay

Echoes of Aincrad si svela con un nuovo trailer di gameplay che offre un'immersione profonda nel cuore dell'avventura action RPG ispirata al celebre universo di Aincrad. I videogiocatori potranno affrontare combattimenti intensi in tempo reale, caratterizzati da una significativa progressione delle capacità all'interno dei piani mortali del castello volante.

La crescita del personaggio sarà centrale nell'esperienza, consentendo di guadagnare punti crescita ad ogni nuovo livello e aumentare attributi come energia, forza e destrezza, seguendo il classico stile dei giochi di ruolo. Gli utenti potranno personalizzare il proprio stile scegliendo tra molteplici abilità speciali, equipaggiamenti, armature e un vasto arsenale di armi, mentre la visita al fabbro sarà essenziale per migliorare l'equipaggiamento e affrontare avversari sempre più pericolosi.

Ma per sopravvivere non basterà solo potenziare l'equipaggiamento. I progressi dipenderanno da come riusciranno a padroneggiare i combattimenti insieme ai propri partner, che combatteranno accanto ai giocatori e risponderanno ai comandi impartiti. I combattimenti si baseranno sul sistema Switch, che consente ai giocatori di cambiare i ruoli senza interruzioni e concatenare gli attacchi alternando le azioni autonome del partner o facendo sì che attenda l'attacco del giocatore, arrivando persino a dividere i danni. Ogni partner avrà un'abilità speciale, che incoraggerà le decisioni tattiche e un'esecuzione precisa.

Oltre agli scontri ricchi d'azione, l'esplorazione dei letali piani di Aincrad richiederà decisioni tattiche, grazie a un sistema in cui ciascun partner offre una propria abilità distintiva, favorendo approcci diversificati e precisi. Il nuovo trailer italiano offre uno sguardo coinvolgente su questi elementi, mostrando la varietà di situazioni e sfide che attendono i giocatori.

Echoes of Aincrad sarà disponibile a partire dal 10 luglio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, con la possibilità di preordinare già ora il titolo. La produzione promette di conquistare gli appassionati di giochi di ruolo d'azione grazie a una combinazione di progressione, cooperazione e personalizzazione avanzata.