Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi “VERMI”, il suo nuovo album fuori ovunque il 13 febbraio

Published

Quando la musica diventa confessione e la vulnerabilità prende forma in suoni, nasce un progetto come “VERMI”, il nuovo album di Ëgo, disponibile ovunque dal 13 febbraio per INRI Records/Metatron. L’artista genovese, all’anagrafe Lorenzo Cardini, classe 2000, firma con questo lavoro la sua opera più personale, cupa e radicale.

Crescere sentendosi fuori posto, fuori tempo, fuori corpo: è da questa sensazione di scollamento che nasce “VERMI”. Un disco che non teme di guardare il disagio e di lasciarsene avvolgere. Non c’è spettacolarizzazione del dolore né ricerca di consolazione, ma la volontà di restare dove di solito si fugge, osservando le proprie ombre con lucidità.

Il progetto racconta un percorso di introspezione che si muove tra stanze chiuse, città troppo grandi, notti ripetitive e giorni spenti. È la descrizione nitida di una generazione sospesa, compressa tra aspettative irrealistiche e realtà disillusa, dove anche i rapporti umani diventano appoggi fragili e provvisori. Nessun rifugio sicuro, nessuna salvezza finale: solo la verità delle emozioni e del disincanto.

A proposito del disco, Ëgo racconta: “Vermi è caos, nero, il rumore dei pensieri più oscuri della mia testa. Il racconto ed i suoni si fanno più bui, i temi più reali. Racconta la mia storia, il mio dolore, la parte più morbosa del mio essere.”

La tracklist di “VERMI” è un viaggio che alterna rabbia e malinconia, con collaborazioni significative della scena contemporanea: Jerry Sampi, Shama24k, Plant, Giaime e Theø. Tra i brani troviamo “MENTRE CADO GIÙ”, “MORIRE D’ESTATE”, “ANSIA SOCIALE”, “GOTH MODA”, “IL BOSCO DEGLI ACERI”, “DARLE TENEBRE COI VERMI” e “POPSTAR”. Ogni traccia si intreccia in un mosaico emotivo che mostra l’artista nella sua forma più autentica.

Con “VERMI”, Ëgo evolve ancora una volta, consolidando una poetica in continua trasformazione dopo l’esperienza di “Amore Splatter” (2023) e della sua versione ampliata, “Amore Splatter (red side)”. Il suo percorso musicale, iniziato nei vicoli del quartiere genovese attraverso il freestyle con gli amici, si è progressivamente emancipato fino a costruire un immaginario unico, che unisce pop-punk, emo, hyperpop e rap.

Negli ultimi anni, Ëgo ha pubblicato una serie di brani che hanno segnato le tappe della sua crescita artistica: “Qualcosa che non va” (marzo 2025), “LA GENTE CHE SALTA” e “POPSTAR” (maggio), “Dalle tenebre coi vermi” (ottobre), “INCUBI” feat. Theø (dicembre) e “IN BILICO” feat. Giaime (gennaio 2026). Tutti elementi che hanno anticipato e preparato il terreno per “VERMI”, sintesi di un’evoluzione senza compromessi.

“VERMI” è Ëgo nella sua forma più pura: Lorenzo che fotografa se stesso. È la dichiarazione di un artista che ha scelto di non scendere a patti con l’apparenza, ma di raccontare l’inquietudine attraverso la sincerità del suono. In un panorama musicale spesso guidato dall’estetica della leggerezza, Ëgo sceglie la profondità, mettendo in scena le fragilità di una generazione che cerca di riconoscersi nel proprio caos.

Un album che non chiede di essere compreso, ma di essere sentito. Perché, come dimostra “VERMI”, a volte la cura passa attraverso la stessa ferita che si tenta di nascondere.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi “VERMI”, il suo nuovo album fuori ovunque il 13 febbraio

Motori

Lancia al Racing Meeting 2026: competizione, heritage e futuro sportivo

Spettacolo

Sky Calcio Unplugged: il gioco torna a parlare nel nuovo videopodcast Sky Original

Motori

Dacia Bigster: il SUV robusto pensato per l’avventura senza limiti

Spettacolo

MasterChef Italia, un viaggio tra culture e sapori: la competizione sbarca in Norvegia

Sport

Samsung porta l’innovazione Galaxy AI ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Motori

Kimi Antonelli e la nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: potenza e stile per la nuova stagione

Tecnologia

Suunto celebra 90 anni di avventura e innovazione con una Limited Edition del Vertical 2

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Società

Il Premio Strega festeggia 80 anni: una celebrazione tra storia, cultura e innovazione

Motori

Jaecoo 7 e la sua filosofia super hybrid

Motori

McLaren celebra la doppia vittoria in F1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition

Spettacolo

Apple TV svela la lineup 2026: tra grandi ritorni, nuovi titoli originali e Formula 1 in diretta

Motori

Citroën rinnova il suo impegno contro il bullismo con AMI e il progetto Gëneration Ami

Motori

Gennaio in crescita per Opel in Italia: vendite in aumento e successo per la Super Rottamazione

Spettacolo

Peugeot rinnova la partnership con l’Accademia César e celebra il cinema francese

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Sky Calcio Unplugged: il gioco torna a parlare nel nuovo videopodcast Sky Original

Alla vigilia di ogni weekend calcistico, quando il rumore mediatico si attenua e il pallone torna al centro del racconto, arriva un nuovo formato...

2 ore ago

Spettacolo

MasterChef Italia, un viaggio tra culture e sapori: la competizione sbarca in Norvegia

La gara di MasterChef Italia entra sempre più nel vivo, con soltanto nove aspiranti chef ancora in corsa verso il titolo. La puntata in...

2 ore ago

Spettacolo

Apple TV svela la lineup 2026: tra grandi ritorni, nuovi titoli originali e Formula 1 in diretta

Apple ha presentato a Los Angeles la sua imperdibile lineup 2026 per Apple TV, una programmazione che promette di consolidare la piattaforma come uno...

7 ore ago

Spettacolo

Peugeot rinnova la partnership con l’Accademia César e celebra il cinema francese

Peugeot conferma ancora una volta il suo profondo legame con il mondo del cinema, annunciando il rinnovo della collaborazione con l’Accademia César in occasione...

7 ore ago