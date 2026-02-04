ËGO: annuncia oggi “VERMI”, il suo nuovo album fuori ovunque il 13 febbraio

Quando la musica diventa confessione e la vulnerabilità prende forma in suoni, nasce un progetto come “VERMI”, il nuovo album di Ëgo, disponibile ovunque dal 13 febbraio per INRI Records/Metatron. L’artista genovese, all’anagrafe Lorenzo Cardini, classe 2000, firma con questo lavoro la sua opera più personale, cupa e radicale.

Crescere sentendosi fuori posto, fuori tempo, fuori corpo: è da questa sensazione di scollamento che nasce “VERMI”. Un disco che non teme di guardare il disagio e di lasciarsene avvolgere. Non c’è spettacolarizzazione del dolore né ricerca di consolazione, ma la volontà di restare dove di solito si fugge, osservando le proprie ombre con lucidità.

Il progetto racconta un percorso di introspezione che si muove tra stanze chiuse, città troppo grandi, notti ripetitive e giorni spenti. È la descrizione nitida di una generazione sospesa, compressa tra aspettative irrealistiche e realtà disillusa, dove anche i rapporti umani diventano appoggi fragili e provvisori. Nessun rifugio sicuro, nessuna salvezza finale: solo la verità delle emozioni e del disincanto.

A proposito del disco, Ëgo racconta: “Vermi è caos, nero, il rumore dei pensieri più oscuri della mia testa. Il racconto ed i suoni si fanno più bui, i temi più reali. Racconta la mia storia, il mio dolore, la parte più morbosa del mio essere.”

La tracklist di “VERMI” è un viaggio che alterna rabbia e malinconia, con collaborazioni significative della scena contemporanea: Jerry Sampi, Shama24k, Plant, Giaime e Theø. Tra i brani troviamo “MENTRE CADO GIÙ”, “MORIRE D’ESTATE”, “ANSIA SOCIALE”, “GOTH MODA”, “IL BOSCO DEGLI ACERI”, “DARLE TENEBRE COI VERMI” e “POPSTAR”. Ogni traccia si intreccia in un mosaico emotivo che mostra l’artista nella sua forma più autentica.

Con “VERMI”, Ëgo evolve ancora una volta, consolidando una poetica in continua trasformazione dopo l’esperienza di “Amore Splatter” (2023) e della sua versione ampliata, “Amore Splatter (red side)”. Il suo percorso musicale, iniziato nei vicoli del quartiere genovese attraverso il freestyle con gli amici, si è progressivamente emancipato fino a costruire un immaginario unico, che unisce pop-punk, emo, hyperpop e rap.

Negli ultimi anni, Ëgo ha pubblicato una serie di brani che hanno segnato le tappe della sua crescita artistica: “Qualcosa che non va” (marzo 2025), “LA GENTE CHE SALTA” e “POPSTAR” (maggio), “Dalle tenebre coi vermi” (ottobre), “INCUBI” feat. Theø (dicembre) e “IN BILICO” feat. Giaime (gennaio 2026). Tutti elementi che hanno anticipato e preparato il terreno per “VERMI”, sintesi di un’evoluzione senza compromessi.

“VERMI” è Ëgo nella sua forma più pura: Lorenzo che fotografa se stesso. È la dichiarazione di un artista che ha scelto di non scendere a patti con l’apparenza, ma di raccontare l’inquietudine attraverso la sincerità del suono. In un panorama musicale spesso guidato dall’estetica della leggerezza, Ëgo sceglie la profondità, mettendo in scena le fragilità di una generazione che cerca di riconoscersi nel proprio caos.

Un album che non chiede di essere compreso, ma di essere sentito. Perché, come dimostra “VERMI”, a volte la cura passa attraverso la stessa ferita che si tenta di nascondere.