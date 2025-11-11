EICMA 2025: oltre 600.000 presenze per un’edizione da record

Cala il sipario sull’82ª Esposizione internazionale delle due ruote e il bilancio è senza precedenti. Più di 600.000 visitatori tra pubblico, operatori del settore, professionisti e media hanno affollato per sei giorni i padiglioni di Fiera Milano Rho, confermando EICMA come il principale evento mondiale dedicato all’industria delle due ruote.

L’edizione 2025 ha registrato oltre 730 espositori provenienti da 50 Paesi e più di 2.000 marchi rappresentati, consolidando la crescita degli ultimi anni. I numeri descrivono un successo tangibile: dal 2021 ad oggi, visitatori, espositori e superficie occupata sono raddoppiati, a testimonianza di un trend positivo e costante.

Particolarmente significativo è stato l’afflusso di operatori B2B: più di 43.000 professionisti provenienti da 167 nazioni hanno animato le giornate riservate al business, portando a un incremento del 28% degli operatori esteri rispetto al 2024. Anche la partecipazione dei media ha toccato un nuovo record, con oltre 8.200 tra giornalisti, tecnici e content creator arrivati da 67 Paesi.

Tra i momenti più iconici della manifestazione, il ventesimo anniversario di MotoLive, l’arena all’aperto di 60.000 metri quadrati, la più grande mai realizzata, che ha regalato emozioni e spettacolo con show acrobatici, gare e la straordinaria Champions Charity Race, trasmessa in diretta televisiva e animata da dodici leggende del motorsport.

Grande consenso anche per la mostra “Desert Queens”, un omaggio alla Dakar realizzato in collaborazione con ASO – Amaury Sport Organisation. L’esposizione ha presentato per la prima volta in Italia 31 moto originali della leggendaria corsa nel deserto, attirando più di 42.000 visitatori.

La fiera ha dedicato ampio spazio anche alla mobilità sostenibile con l’area Y.U.M. – Your Urban Mobility, 4.000 metri quadrati nei quali i visitatori hanno potuto testare gratuitamente oltre 40 mezzi tra scooter, ciclomotori e quadricicli, sia elettrici che a combustione.

Il tema scelto per l’edizione, “That’s Amore”, ha rappresentato un filo conduttore emozionale attraverso tutte le aree della fiera, un inno alla passione per le due ruote. Tra le iniziative più curiose, la Tattoo Station con oltre 80.000 tatuaggi temporanei applicati e l’Area Gaming che, su oltre 300 metri quadrati, ha offerto al pubblico esperienze immersive di guida sui simulatori di ultima generazione.

A completare il quadro, il successo del piano straordinario di mobilità sviluppato in collaborazione con ATM, Comune di Milano e Trenord. Parcheggi gratuiti, collegamenti potenziati e agevolazioni ferroviarie hanno permesso un accesso più fluido e sostenibile al quartiere fieristico, malgrado l’enorme affluenza registrata.

«EICMA 2025 segna la piena consacrazione del passaggio da fiera a evento espositivo globale e attrattivo – affermano il presidente di EICMA Pietro Meda e l’AD Paolo Magri –. Abbiamo lavorato molto per accrescere i contenuti, per migliorare l’accesso all’esposizione e l’esperienza di visita. I numeri importanti e la qualità dei contenuti testimoniano come la manifestazione sia ormai un’esperienza che unisce business, innovazione e passione in modo unico. Il merito, con il nostro ringraziamento, va anche agli espositori e ai nostri partner, che hanno creduto e investito in questa evoluzione, contribuendo a rendere EICMA un luogo vivo, capace di raccontare il presente e il futuro del settore delle due ruote».

Con oltre 300.000 metri quadrati di superficie espositiva, EICMA 2025 si chiude dunque nel segno dell’innovazione, della partecipazione e della passione condivisa. L’appuntamento per la prossima edizione è già fissato: dal 3 all’8 novembre 2026, quando ancora una volta Milano diventerà la capitale mondiale delle due ruote.