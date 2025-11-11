Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

EICMA 2025: oltre 600.000 presenze per un’edizione da record

Published

Cala il sipario sull’82ª Esposizione internazionale delle due ruote e il bilancio è senza precedenti. Più di 600.000 visitatori tra pubblico, operatori del settore, professionisti e media hanno affollato per sei giorni i padiglioni di Fiera Milano Rho, confermando EICMA come il principale evento mondiale dedicato all’industria delle due ruote.

L’edizione 2025 ha registrato oltre 730 espositori provenienti da 50 Paesi e più di 2.000 marchi rappresentati, consolidando la crescita degli ultimi anni. I numeri descrivono un successo tangibile: dal 2021 ad oggi, visitatori, espositori e superficie occupata sono raddoppiati, a testimonianza di un trend positivo e costante.

Particolarmente significativo è stato l’afflusso di operatori B2B: più di 43.000 professionisti provenienti da 167 nazioni hanno animato le giornate riservate al business, portando a un incremento del 28% degli operatori esteri rispetto al 2024. Anche la partecipazione dei media ha toccato un nuovo record, con oltre 8.200 tra giornalisti, tecnici e content creator arrivati da 67 Paesi.

Tra i momenti più iconici della manifestazione, il ventesimo anniversario di MotoLive, l’arena all’aperto di 60.000 metri quadrati, la più grande mai realizzata, che ha regalato emozioni e spettacolo con show acrobatici, gare e la straordinaria Champions Charity Race, trasmessa in diretta televisiva e animata da dodici leggende del motorsport.

Grande consenso anche per la mostra “Desert Queens”, un omaggio alla Dakar realizzato in collaborazione con ASO – Amaury Sport Organisation. L’esposizione ha presentato per la prima volta in Italia 31 moto originali della leggendaria corsa nel deserto, attirando più di 42.000 visitatori.

La fiera ha dedicato ampio spazio anche alla mobilità sostenibile con l’area Y.U.M. – Your Urban Mobility, 4.000 metri quadrati nei quali i visitatori hanno potuto testare gratuitamente oltre 40 mezzi tra scooter, ciclomotori e quadricicli, sia elettrici che a combustione.

Il tema scelto per l’edizione, “That’s Amore”, ha rappresentato un filo conduttore emozionale attraverso tutte le aree della fiera, un inno alla passione per le due ruote. Tra le iniziative più curiose, la Tattoo Station con oltre 80.000 tatuaggi temporanei applicati e l’Area Gaming che, su oltre 300 metri quadrati, ha offerto al pubblico esperienze immersive di guida sui simulatori di ultima generazione.

A completare il quadro, il successo del piano straordinario di mobilità sviluppato in collaborazione con ATM, Comune di Milano e Trenord. Parcheggi gratuiti, collegamenti potenziati e agevolazioni ferroviarie hanno permesso un accesso più fluido e sostenibile al quartiere fieristico, malgrado l’enorme affluenza registrata.

«EICMA 2025 segna la piena consacrazione del passaggio da fiera a evento espositivo globale e attrattivo – affermano il presidente di EICMA Pietro Meda e l’AD Paolo Magri –. Abbiamo lavorato molto per accrescere i contenuti, per migliorare l’accesso all’esposizione e l’esperienza di visita. I numeri importanti e la qualità dei contenuti testimoniano come la manifestazione sia ormai un’esperienza che unisce business, innovazione e passione in modo unico. Il merito, con il nostro ringraziamento, va anche agli espositori e ai nostri partner, che hanno creduto e investito in questa evoluzione, contribuendo a rendere EICMA un luogo vivo, capace di raccontare il presente e il futuro del settore delle due ruote».

Con oltre 300.000 metri quadrati di superficie espositiva, EICMA 2025 si chiude dunque nel segno dell’innovazione, della partecipazione e della passione condivisa. L’appuntamento per la prossima edizione è già fissato: dal 3 all’8 novembre 2026, quando ancora una volta Milano diventerà la capitale mondiale delle due ruote.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Pirelli firma una nuova collaborazione di eccellenza nel mondo delle supercar, equipaggiando la McLaren W1 con tre fitment sviluppati su misura: P Zero R,...

6 ore ago

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Arriva novembre e con esso uno dei momenti più attesi dell’anno per chi è alla ricerca di offerte speciali e promozioni imperdibili: il Black Friday....

7 ore ago

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Triumph Motorcycles amplia la propria gamma adventure con due nuovi modelli in edizione speciale, dedicate a chi ama esplorare ogni tipo di terreno con...

7 ore ago

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Un incontro tra passione automobilistica e spirito sportivo ha illuminato la sede torinese di Stellantis, dove i dipendenti hanno potuto scoprire da vicino la...

8 ore ago