Eleveit lancia i nuovi stivali X Land ADV E-Dry: comfort e protezione per ogni avventura

L'avventura inizia ai tuoi piedi. Eleveit introduce due nuovi modelli di stivali pensati per i motociclisti che desiderano alternare le emozioni dell'asfalto ai percorsi off-road: X Land ADV E-Dry e X Land ADV Low E-Dry. Queste novità ampliano la gamma adventure del marchio italiano, offrendo soluzioni tecniche adatte a chi cerca versatilità, stile e protezione.



Progettati per chi vive il motociclismo come parte integrante della propria quotidianità, i nuovi stivali Eleveit si distinguono per la combinazione di comfort, sicurezza e materiali di alta qualità. La tomaia in pelle pieno fiore ingrassata, proposta in un elegante color cognac, conferisce carattere senza rinunciare alla robustezza. Un look che fa la differenza sia nei grandi viaggi sia nelle brevi fughe del weekend.



Il marchio offre due versioni dello stesso modello per soddisfare diverse esigenze: X Land ADV E-Dry, più alto e dotato di tre leve di chiusura, garantisce una regolazione precisa, supporto e stabilità anche su percorsi tecnici e durante le lunghe distanze. X Land ADV Low E-Dry, invece, è la variante più compatta e versatile con due leve di chiusura, ideale per chi predilige praticità e rapidità di calzata senza compromessi su protezione e comfort.



Entrambi gli stivali presentano leve regolabili con sistema a scanalatura micrometrica e una ampia fascia in velcro nella parte superiore, adattandosi a ogni corporatura. I ganci sostituibili ne aumentano la durata, mentre la tomaia con effetto plissettato nella parte alta offre maggiore flessibilità e leggerezza.



Grazie alla fodera interna in poliestere morbido e alla membrana E-Dry, i nuovi X Land ADV sono impermeabili e traspiranti, assicurando comfort in ogni condizione climatica, sia con temperature elevate che sotto la pioggia.



La sicurezza è garantita dalla certificazione CE di Livello 2 EN 13634:2017: rinforzi su tallone, puntale, caviglia e tibia interna proteggono completamente il piede, mentre la protezione in plastica sagomata sugli stinchi assorbe gli impatti più intensi. Un inserto in poliuretano difende le zone a maggiore usura, come il punto di contatto con la leva del cambio.



La suola bicomponente con battistrada scolpito garantisce un'elevata aderenza sia su asfalto che su sterrato, offrendo stabilità e controllo su ogni terreno affrontato.



I nuovi X Land ADV E-Dry e Low E-Dry sono disponibili in taglie dalla 39 alla 48, tutti nell'esclusiva finitura marrone. Il prezzo suggerito parte da 239,90 euro per la versione ADV E-Dry e 199,90 euro per la versione Low E-Dry.



Con i nuovi X Land ADV E-Dry e X Land ADV Low E-Dry, Eleveit conferma il proprio impegno nello sviluppo di prodotti tecnici e pensati per chi vede ogni viaggio come una nuova avventura da vivere fino in fondo in totale comfort e sicurezza.