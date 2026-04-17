Elvis Costello e Tom Smith ai Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival 2026

Grandi nomi internazionali per la trentunesima edizione del No Borders Music Festival: sabato 11 luglio 2026 ai Laghi di Fusine saranno protagonisti Elvis Costello e Tom Smith, per una doppia data che promette di essere tra gli appuntamenti musicali più attesi dell'estate. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di giovedì 16 aprile 2026 online e nei punti vendita autorizzati.



Tom Smith, frontman degli Editors, sarà il primo a salire sul palco alle ore 12:00. L'artista inglese ha recentemente lanciato la carriera da solista, pubblicando il singolo Lights of New York City, un brano che segna un cambio di rotta rispetto all'energia degli Editors. Smith racconta: Lights of New York City rimpiange la giovinezza perduta, una canzone che guarda indietro alla meraviglia a occhi spalancati di un precedente capitolo della mia vita. La traccia vede la collaborazione del cantautore irlandese Iain Archer e rappresenta il primo progetto individuale dopo oltre vent'anni al fianco degli Editors e l'esperienza con Smith & Burrows.



Dopo di lui, alle 14:00, sarà la volta di Elvis Costello, vera leggenda del panorama musicale internazionale. Nato a Londra come D.P. MacManus, Costello ha all'attivo più di cinquant'anni di carriera, oltre 600 brani scritti, collaborazioni con artisti come Paul McCartney, Johnny Cash e Diana Krall e una produzione discografica che supera i 35 album. Le sue canzoni sono state reinterpretate da musicisti di tutto il mondo, consolidando la sua influenza nella musica contemporanea. Tra gli innumerevoli riconoscimenti figurano Grammy Awards, un BAFTA e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2020 Costello è stato insignito dell'onorificenza O.B.E. per il contributo alla musica.



Il festival conferma la sua vocazione alla valorizzazione del territorio grazie ai pacchetti speciali che includono, oltre ai biglietti dei concerti, il noleggio di escursioni guidate e il pernottamento in albergo. Una formula che unisce musica di altissimo livello e natura, arricchendo l'offerta turistica del Tarvisiano.



Il biglietto unico, dal prezzo di 50 euro più diritti di prevendita, offrirà l'accesso agli spettacoli di entrambi gli artisti. L'apertura cancelli è prevista per le ore 10:00. Tutte le informazioni dettagliate su biglietti, soggiorni e attività collaterali sono disponibili sui canali ufficiali della manifestazione.



L'evento è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e si conferma appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la musica senza confini, immerso in uno scenario naturale di straordinaria bellezza.