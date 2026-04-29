Elvis Presley: arriva la nuova colonna sonora EPiC, doppio LP e film in streaming

La leggenda di Elvis Presley rivive con l'uscita della colonna sonora originale di EPiC: Elvis Presley in Concert, disponibile in doppio LP in edizione nera e in esclusiva Amazon nelle varianti Translucent Orange and Yellow, oltre che in formato digitale e su CD. Il progetto accompagna il film di Baz Luhrmann distribuito da Universal Pictures International Italy, che mostra Elvis in una veste inedita tra performance iconiche e narrazione personale.



La tracklist della soundtrack include 27 brani, tra cui nuovi remix e due medley inediti, realizzati con l'obiettivo di "creare un brano completamente nuovo dal DNA di Elvis", come dichiarato dal regista Baz Luhrmann e dal produttore musicale Jamieson Shaw. I brani anticipatori, come "Oh Happy Day" e il medley "Wearin' That Night Life Look", aprono la raccolta di registrazioni reinterpretate e mixate appositamente per questa uscita.



Il film, già celebrato al Toronto International Film Festival con una standing ovation, è ora acquistabile e noleggiabile su Amazon Prime Video, dopo essere stato protagonista della più grande esperienza IMAX di sempre per un documentario lungometraggio. La critica internazionale ha osannato l'opera come "un sogno per i fan" (New York Times), "sorprendentemente avanti rispetto ai suoi tempi" (Variety) e "intimo e immersivo" (LA Times), mentre il Wall Street Journal ha affermato: "Elvis è di nuovo vivo".



Baz Luhrmann ha raccontato i retroscena della realizzazione della colonna sonora nei format Track Star e Questlove Show, parlando delle tracce più significative come "Polk Salad Annie", "In the Ghetto" e spiegando il processo di scoperta dei materiali inediti. Durante la lavorazione di "Elvis" (2022), il regista e il suo team hanno riportato alla luce negativi, filmati originali e audio mai ascoltati prima, restaurando documenti unici della vita artistica e personale di Presley.



Luhrmann sottolinea l'approccio artistico che ha guidato l'intero progetto: "Ci chiedevamo costantemente: cosa farebbe Elvis se fosse qui oggi? Come potrebbe sperimentare, dove potrebbe arrivare? Era sempre un esploratore musicale, alla ricerca di sapori e suoni diversi".



Il film e la soundtrack mettono in luce non solo la potente energia da performer di Presley, ma anche il lato più intimo, capace di comunicare con umanità e profondità verso il suo pubblico. EPiC rappresenta il secondo grande tributo di Luhrmann a Elvis dopo il successo globale del film del 2022, capace di raccogliere importanti riconoscimenti agli Oscar, BAFTA e Golden Globe.



Tra i brani presenti nella raccolta figurano classici come "Suspicious Minds", "Burning Love", "Always On My Mind" e reinterpretazioni contemporanee affidate anche alla produzione di Jamieson Shaw e PNAU. Il doppio LP e la versione digitale offrono due tracklist leggermente differenti, ma entrambe garantiscono un viaggio immersivo nell'universo di Elvis Presley, tra emozione, innovazione e puro spettacolo.