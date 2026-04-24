Emma torna sul palco del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma

Emma farà il suo ritorno al Concerto del Primo Maggio di Roma nel 2026, aggiungendosi a sorpresa a una lineup già ricca di oltre 40 artisti e regalando al pubblico un'altra occasione per ascoltare dal vivo la sua voce inconfondibile e la sua energia travolgente.

Dopo aver commosso il pubblico del Concertone nel 2023 con un'intensa interpretazione di una poesia di Virginia Woolf, Emma torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, in un evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. L'edizione 2026 sarà dedicata al tema Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale.

Con oltre 15 anni di carriera, Emma ha saputo conquistare il pubblico italiano collaborando con grandi nomi della musica e raccogliendo importanti riconoscimenti. Negli ultimi mesi ha pubblicato i singoli Brutta Storia e Vacci Piano, quest'ultimo realizzato insieme a Rkomi. L'estate la vedrà impegnata in alcuni dei festival più importanti d'Italia e in due concerti-evento negli ippodromi di Roma e Milano. Intanto, il brano L'Amore non mi basta, a 12 anni dalla pubblicazione, ha ritrovato la vetta delle classifiche tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, confermandosi come un evergreen della scena musicale italiana.

L'evento continuerà a essere a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio 2 seguirà l'evento anche dal backstage, proponendo interviste esclusive agli artisti e contenuti aggiuntivi per i canali social, oltre alla visual radio sul canale 202.

Come da tradizione, il Concertone del Primo Maggio propone una lineup capace di unire generazioni, linguaggi e stili diversi, offrendo una piattaforma unica per raccontare, attraverso le performance live, le sfide e le speranze della società italiana. La direzione artistica, guidata ancora da Massimo Bonelli, ha scelto il focus Il domani è ancora nostro per costruire una festa che sia anche momento di riflessione e immaginazione per il futuro.

Sponsor principali dell'edizione 2026 sono Plenitude e Intesa Sanpaolo, con la collaborazione di SIAE e Fondimpresa tra i main partner, e il supporto di numerosi altri partner e sponsor tecnici. Il Concerto del Primo Maggio si conferma così come uno degli appuntamenti musicali più significativi in Italia, specchio delle trasformazioni sociali del paese e capace di attrarre ogni anno migliaia di spettatori sia in piazza sia in diretta televisiva.