Enrico Ruggeri celebra “Gli occhi del musicista”: dal 16 gennaio 2026 la ristampa in doppio vinile

A ventitré anni dalla sua prima pubblicazione, ritorna uno dei dischi più significativi della carriera di Enrico Ruggeri. “Gli occhi del musicista” sarà disponibile dal 16 gennaio 2026 nella sua nuova versione in doppio vinile cristallo, una pubblicazione che restituisce luce a un periodo artistico intenso e ricco di sperimentazione. Edito da Nar International con distribuzione Warner Music Italy / Ada Music Italy, il progetto segna un nuovo capitolo nella lunga traiettoria di uno dei cantautori più coerenti e raffinati del panorama italiano.

Parallelamente all’uscita dell’album, dal 13 gennaio Ruggeri tornerà su Rai2 con la terza edizione del programma omonimo “Gli occhi del musicista”, da lui stesso condotto, confermando così il filo che unisce questo lavoro al percorso televisivo e personale dell’artista.

Pubblicato originariamente nel 2003, il disco rappresenta una tappa fondamentale nella ricerca espressiva di Ruggeri. Ora, per la prima volta su supporto analogico, questa ristampa permette di riscoprire un racconto musicale intriso di umanità, introspezione e maturità artistica. L’artista attraversa sonorità folk, arrangiamenti accurati e liriche dallo spessore emotivo, tracciando un ritratto complesso e sincero dell’animo umano.

Tra i brani più rappresentativi figurano “A un passo dalle nuvole”, che esplora poeticamente l’amore come forza vitale, e “Morirò d’amore”, un viaggio nelle sue sfumature più cupe e psicologiche. “Il matrimonio di Maria” offre invece un approccio narrativo quasi cinematografico: la storia di un amore silenzioso osservato da lontano, dal punto di vista di un invitato al matrimonio della donna amata.

“Nessuno tocchi Caino”, duetto con Andrea Mirò presentato al Festival di Sanremo 2003, e “Primavera a Sarajevo”, anch’essa in gara all’edizione 2002 della kermesse, testimoniano la capacità del cantautore di affrontare temi civili e sociali attraverso un linguaggio musicale di rara sensibilità. Questi brani si inseriscono nel percorso di un autore che ha sempre saputo coniugare riflessione personale e impegno collettivo, senza mai rinunciare alla propria voce poetica.

In questa nuova edizione, Ruggeri è affiancato da un ensemble di musicisti di altissimo livello, che contribuiscono a dare profondità e calore al suono complessivo: Antonio Marangolo (sax), Mimmo Turone (tastiere), Tiziano Barbieri (basso), Vittorio Volpe (batteria), Andrea Allione (chitarra), Marcello Crocco (flauto), Claudio Capuro e Massimo Boccalini (sax e clarinetto), Mirco Marchelli (tromba), Marco Lepratto (trombone) e Fanette (violoncello).

Il risultato è un album che, anche a distanza di oltre due decenni, mantiene intatta la forza delle sue parole e delle sue melodie. “Gli occhi del musicista” non è solo una raccolta di canzoni, ma un viaggio nella sensibilità di un autore capace di raccontare i sentimenti, le contraddizioni e le speranze di chi osserva il mondo con attenzione e poesia.

Una ristampa che non si limita a rievocare il passato, ma lo rilegge con il rispetto e la consapevolezza di chi sa che il tempo può solo amplificare la verità dell’arte.