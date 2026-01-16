Connect with us

Spettacolo

Enrico Ruggeri torna su Rai2 con “Gli occhi del musicista”: terza puntata dedicata all’amicizia

Published

Un viaggio nel cuore della musica italiana, tra ricordi, collaborazioni e legami indissolubili che hanno segnato intere generazioni. Martedì 20 gennaio alle 23.30 su Rai2 Enrico Ruggeri torna con la terza puntata de “Gli occhi del musicista”, il programma scritto con Ermanno Labianca che esplora le diverse anime della musica italiana e le storie che la animano.

Il nuovo appuntamento sarà dedicato all’Amicizia: un tema che diventa filo conduttore per raccontare le collaborazioni artistiche più significative, i sodalizi tra band e le intese umane e professionali che hanno dato vita a pagine indelebili della nostra cultura musicale. Ruggeri accompagnerà il pubblico in un percorso tra incontri emblematici, come quello tra Paolo Villaggio e Fabrizio De André o tra Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, figure capaci di trasformare la complicità in ispirazione creativa.

Gli ospiti di questa puntata saranno il campione del mondo di Spagna ’82 Marco Tardelli, il chitarrista e produttore Massimo Varini, Bunna & Madaski — storici membri degli Africa Unite — e le giovani cantautrici Lauryyn e L’Aura. In studio con Ruggeri siederanno anche Alice De André, giovane attrice e regista che collabora con la Fondazione “Un Futuro per l’Asperger”, e Vincenzo Albano, attore comico noto per il suo percorso a “Zelig”.

Ogni puntata dello show è accompagnata da una rock band dal vivo che arricchisce il racconto con brani iconici e momenti musicali realizzati direttamente sul palco. Il gruppo è formato da Francesco Luppi (tastiere e pianoforte), Davide Brambilla (tromba, flicorno, fisarmonica, tastiere), Sergio Aschieris e Johnny Gimpel (chitarre), Phil Mer (batteria) e Mitia Maccaferri (basso). La loro energia alterna sonorità graffianti e momenti più eleganti, accompagnando gli ospiti o reinterpretando grandi classici legati al tema della serata.

“Gli occhi del musicista” è una produzione Rai Cultura, ideata da Enrico Ruggeri ed Ermanno Labianca e scritta con Alessio Tagliento, Graziamaria Dragani, Erica Tuccino e Alessandra Urbani, con la collaborazione di Pietro Galeotti. La regia è affidata a Stefania Grimaldi, mentre il ruolo di produttore esecutivo è di Alberta Bargilli e quello di capo progetto di Anna Lisa Guglielmi. Il programma, composto da cinque puntate, è in onda su Rai2 dal 13 gennaio al 3 febbraio.

In concomitanza con la nuova puntata, arriva una novità discografica molto attesa: da oggi, 16 gennaio, è disponibile per la prima volta in vinile lo storico album di Ruggeri “Gli occhi del musicista”, pubblicato originariamente nel 2003. Un capitolo importante della carriera del cantautore milanese che, dopo oltre vent’anni, torna in una veste rinnovata, pronta a conquistare nuovi ascoltatori e a regalare un’esperienza d’ascolto autentica e senza tempo.

Con questo doppio appuntamento televisivo e musicale, Enrico Ruggeri conferma la sua capacità di unire narrazione e musica, emozione e riflessione, continuando a guardare — ancora una volta — il mondo con gli occhi del musicista.

