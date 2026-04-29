EPiC: disponibile il doppio LP della colonna sonora originale su Elvis Presley

Il doppio LP della colonna sonora originale EPiC: Elvis Presley in Concert è finalmente disponibile nelle due varianti di colore nero e, in esclusiva Amazon, translucent orange and yellow. Questo nuovo formato si aggiunge alle versioni già disponibili in digitale e CD, offrendo ai fan di Elvis Presley un'esperienza d'ascolto ancora più coinvolgente.



La soundtrack accompagna il film di Baz Luhrmann in cui Elvis Presley canta e racconta la sua storia in modo inedito, disponibile per acquisto e noleggio su Prime Video. EPiC contiene 27 brani tratti dalle iconiche esibizioni dal vivo di Elvis, remix innovativi e due nuovi medley, aprendo nuove prospettive sui classici senza tempo del Re del Rock.



Tra i brani che hanno anticipato l'uscita della colonna sonora spiccano Oh Happy Day e il medley di quattro classici intitolato Wearin' That Night Life Look. Nel progetto musicale, il regista Baz Luhrmann e il produttore musicale Jamieson Shaw hanno mirato a creare un brano completamente nuovo dal DNA di Elvis. Luhrmann racconta: Ci chiedevamo costantemente: cosa farebbe Elvis se fosse qui oggi? Come potrebbe sperimentare, dove potrebbe arrivare? Era sempre un esploratore musicale, alla ricerca di sapori e suoni diversi.



Il film, già acclamato come la più grande esperienza cinematografica IMAX per un documentario lungometraggio, è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica a livello globale. Le recensioni descrivono l'opera come un sogno per i fan (New York Times), sorprendentemente avanti rispetto ai suoi tempi (Variety), il cantante al suo massimo livello di fascino (The Guardian), intimo e immersivo (LA Times) e l'omaggio che Elvis merita (TIME).



Durante la realizzazione del precedente film del 2022 dedicato a Elvis, Luhrmann e il suo team hanno recuperato registrazioni inedite e pellicole nascoste nei caveaux Warner Brothers, come i documentari Elvis: The Way It Is ed Elvis On Tour, arricchiti da filmati in 8mm e audio mai ascoltati prima direttamente dal Re. Questo lavoro di restauro ha permesso di rivelare un Elvis Presley autentico, capace di regalare intimità e umanità oltre il mito.



Prodotto da Sony Music Vision, Bazmark e Authentic Studios, EPiC: Elvis Presley in Concert ha debutatto con una standing ovation al Toronto International Film Festival 2025. Il film rappresenta il secondo grande progetto su Elvis di Luhrmann dopo l'opera del 2022, che ha ricevuto otto nomination agli Academy Award, numerosi BAFTA e Golden Globe e ha incassato quasi 300 milioni di dollari.



Con questa colonna sonora, i fan possono immergersi in un viaggio musicale potente grazie a una tracklist ricca di emozioni che include, tra gli altri, Can't Help Falling In Love, That's All Right, Suspicious Minds e due inediti medley. Il doppio LP in vinile regala una dimensione ancor più speciale a questa raccolta unica, riportando la voce, l'energia e la magia di Elvis Presley nelle case degli ascoltatori di oggi.