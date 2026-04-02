Epoch presenta una nuova galassia di giochi ispirati a Super Mario Galaxy – Il Film

In occasione dell’uscita cinematografica di Super Mario Galaxy – Il Film, arrivato nelle sale il 1° aprile 2026, la giapponese Epoch lancia una linea di giochi ispirati all’universo spaziale dell’eroe Nintendo. Realizzata in collaborazione con Universal Products & Experiences, la collezione è già disponibile nei negozi specializzati e su piattaforme online, portando l’atmosfera cosmica del film direttamente nelle case di appassionati e famiglie.

La nuova proposta Epoch promette di conquistare grandi e piccoli con prodotti capaci di ricreare il fascino e l’energia del grande schermo. I fan della saga potranno rivivere le avventure di Mario, Yoshi e Rosalinda attraverso tre giochi d’azione: Battle Pinball Galaxy, Balancing Game e Spin ‘n Match Game.

Il primo richiama l’adrenalina delle sale arcade, combinando rimbalzi e precisione in una sfida contro Bowser Jr., il boss finale. Sconfiggerlo richiede tempismo e destrezza, elementi che rendono il flipper avvincente e adatto a ogni età. Il Balancing Game pone invece l’accento sull’equilibrio e la concentrazione, trasformando ogni turno in una gara di abilità e calma. A completare la linea d’azione, lo Spin ‘n Match Game propone un’esperienza dinamica: si sceglie una carta, si fa ruotare la trottola e si tenta di bloccare Mario sull’elemento giusto. Un gioco di riflessi e precisione che, con l’aumentare della velocità, diventa sorprendentemente competitivo.

Per i collezionisti e gli appassionati di lunga data arriva anche un assortimento dedicato: la nuova collezione Super Mario Micro Game, con quattro set differenti — Super Mario Micro Game World, Jumps & Seesaw Series, Marble Maze Series e Skill Shot Series. Ogni confezione racchiude un mini-mondo da scoprire, con figure e micro-giochi contenuti in blind box da collezionare. Un formato pensato per chi ama costruire e ampliare il proprio universo ludico, tra nostalgia e nuove avventure.

Con questa linea, Epoch intende far vivere la magia del mondo di Mario anche lontano dal cinema, invitando le famiglie a trascorrere pomeriggi di gioco e condivisione. La nuova galassia di divertimento firmata Epoch nasce per accendere la fantasia di bambini e adulti, trasformando la passione per il film in esperienze di gioco senza tempo.

Che si tratti di una sfida a colpi di flipper contro Bowser Jr., di una prova d’equilibrio o di un mini-gioco da collezione, la nuova linea Epoch promette di portare l’universo di Super Mario Galaxy – Il Film direttamente nelle mani dei fan di ogni generazione.