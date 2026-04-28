Erick Panini torna con il singolo rap "Così Vero": un inno all'amore autentico

Erick Panini pubblica il nuovo singolo rap Così Vero: un brano che fonde cantautorato e rap, raccontando l'amore vero con emotività e autenticità.

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, "Così Vero" è il nuovo singolo del cantautore rap Erick Panini, prodotto da Pierpaolo Guerrini e scritto con Maurizio Martellini. Il brano si distingue per la capacità di fondere canto, cantautorato e rap, offrendo un'esperienza emotiva che racconta la profondità di un amore capace di unire, curare e far crescere due persone.

Nel testo, immagini legate al corpo e alla mente guidano l'ascoltatore attraverso il superamento delle fragilità individuali, grazie a un rapporto che diventa lo spazio dove ritrovarsi pieni e integri. Il risultato è una canzone che racconta una relazione autentica, fatta di sincerità e coraggio, in un panorama spesso omologato.

L'artista racconta: Una sera, Pierpaolo Guerrini mi manda una bozza registrata al volo e mi dice di sistemare il testo e andare in studio due giorni dopo. Appena l'ho ascoltata, ho capito che quella melodia aveva qualcosa di speciale e le parole sono arrivate in modo naturale: così, in pochissimo tempo, Così Vero ha preso forma e anima. È una canzone in cui ho messo tutto me stesso per raccontare un amore autentico, quello che possiamo riconoscere nelle persone più importanti della nostra vita. Se, come dice Dante, è l'amore a muovere le stelle, allora con questo brano provo a muovere il mio mondo e, magari, anche un po' del vostro.

La storia personale di Erick Panini è intensa e unica. Nato a Rio de Janeiro nel 1996 e abbandonato a soli due mesi sulle scale di una chiesa, il destino dell'artista cambia radicalmente quando Renato Panini lo adotta, diventando la sua guida e punto di riferimento. Fin da piccolo mostra una forte inclinazione per la musica, che coltiva studiando armonia, solfeggio e pianoforte. Riconosciuto al Verona Pop Festival con il premio "Miglior Voce" e poi finalista al Festival di Castrocaro su Rai 1, Erick continua la sua crescita artistica studiando jazz al Conservatorio di Reggio Emilia.

Dopo i brani "Le mie poesie" (2022), "Barcellona Piange" (2023) e "Mani Sporche" (2024), Erick Panini si conferma come un cantautore fuori dagli schemi, capace di trasformare una storia personale complessa in musica intensa e riconoscibile. "Così Vero" rappresenta per lui un nuovo capitolo, in cui l'identità e la sensibilità si fondono in una proposta musicale dal forte impatto emotivo.