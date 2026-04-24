eroCaddeo conquista i club italiani: nuovo singolo e tour sold out in tutta Italia

eroCaddeo torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo lontano da casa, appena pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Il brano arriva dopo il successo del primo album scrivimi quando arrivi (punto) e il trionfale club tour, coronato dal sold out al Largo Venue di Roma nella serata conclusiva.

lontano da casa esplora il tema della distanza e del senso di appartenenza che persiste anche quando si è costretti a lasciare i luoghi che ci hanno segnato. Come racconta la canzone, si tratta di un viaggio nella memoria e nelle emozioni di chi continua a portarsi dietro un pezzo di casa, riconoscendolo nei dettagli quotidiani, anche dopo aver intrapreso una nuova vita altrove. Lo stesso artista descrive:

"È il racconto di ciò che resta quando si sceglie di stare lontani: una distanza che si vive ogni giorno, nelle cose che cambiano e in quelle che restano uguali, fino a insinuarsi nelle abitudini, nei gesti, nei pensieri. È quella di chi continua a portarsi dietro un luogo anche quando non ci vive più, riconoscendolo nei dettagli più semplici, nelle immagini che tornano senza preavviso, nelle giornate che non hanno più lo stesso sapore."

Il tour di eroCaddeo, organizzato da OTR Live, ha registrato un successo straordinario con numerosi appuntamenti tutti esauriti a Bologna, Torino, Milano e Roma, portando sotto i riflettori una nuova voce della scena pop italiana.

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, si è imposto con la sua scrittura istintiva e una sensibilità capace di trasformare esperienze personali in storie universali e autentiche. Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi di casa a Torino, il cantautore ha saputo trasformare le sue radici e i suoi spostamenti in musica intensa, intima e maliconica, ma anche ricca di speranza e sincerità. Dopo il debutto nel 2022, il suo percorso lo ha visto emergere con brani come luglio, diventato virale e acclamato da pubblico e critica.

Nel 2025 l'artista si distingue anche sul palco di X Factor Italia, dove conquista il secondo posto e porta al successo il singolo punto, che resta nella Top 50 Italia di Spotify per oltre un mese. La conferma è arrivata con l'album d'esordio scrivimi quando arrivi (punto) (Atlantic Records e Cvlto Music Group), a cui è seguito il tour nei club che ha collezionato sold out in tutta Italia, coinvolgendo oltre 12.000 spettatori solo nelle prime tre date in Sardegna.

Con lontano da casa, eroCaddeo sceglie di raccontare una generazione sospesa tra il desiderio di partire e il bisogno di appartenere, custodendo quel legame profondo che non si spezza ma si trasforma. Il nuovo singolo promette di diventare una colonna sonora per tutti coloro che vivono il cambiamento come occasione di crescita e riscoperta, senza dimenticare le proprie origini.