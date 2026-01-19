“Euphoria 3”: la nuova stagione dell’acclamata serie HBO debutta il 13 aprile 2026

La tanto attesa terza stagione di “Euphoria”, la serie drammatica HBO Original che ha ridefinito l’immaginario televisivo contemporaneo, sta per arrivare. Creata, scritta e diretta dal candidato agli Emmy e vincitore del DGA Award Sam Levinson, la nuova stagione debutterà in Italia il 13 aprile 2026 su HBO Max, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile a partire dal 12 aprile su HBO. Gli otto episodi che compongono la stagione saranno rilasciati con cadenza settimanale.

Nel cast torna la vincitrice dell’Emmy® Zendaya, protagonista e produttrice esecutiva, affiancata dai volti ormai familiari di Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace. Ritornano anche Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson e altri interpreti amati dal pubblico.

La terza stagione introduce una logline che segna un’evoluzione tematica importante per la serie: “un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.” Un filo narrativo più maturo che lascia intuire una riflessione profonda sui personaggi e sulle loro scelte, allontanandosi parzialmente dal dramma adolescenziale per esplorare un orizzonte più ampio e complesso.

Tra le nuove guest star spiccano nomi di grande rilievo: Sharon Stone, vincitrice di un Emmy, la cantautrice e vincitrice di un GRAMMY® ROSALÍA, oltre a Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Natasha Lyonne, Sam Trammell, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado e altri. Una selezione eterogenea che promette di ampliare ulteriormente l’universo visivo e narrativo di Euphoria.

Dal punto di vista tecnico, la serie continua a distinguersi per la qualità estetica della sua produzione. La nuova stagione è stata girata con una pellicola cinematografica KODAK di nuova generazione, utilizzando sia il formato 35mm che 65mm. Sam Levinson e il direttore della fotografia vincitore dell’Emmy® Marcell Rév hanno collaborato direttamente con Kodak per sviluppare questa tecnologia innovativa. “Euphoria” diventa così la prima serie televisiva narrativa a impiegare in modo significativo il 65mm, offrendo una resa visiva più ampia e profonda. Questa scelta simboleggia il passaggio dei protagonisti dall’adolescenza a un mondo più vasto, riflettendo visivamente la crescita e la complessità delle loro vite.

La serie, che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, è oggi una delle più viste nella storia di HBO. Le prime due stagioni hanno totalizzato 25 nomination e 9 vittorie agli Emmy®, consolidando Euphoria come uno dei prodotti di punta dell’emittente americana.

“Euphoria” è prodotta in collaborazione con A24 e vede tra i produttori esecutivi, oltre a Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady e Gary Lennon.

Basata sull’omonima serie israeliana di HOT creata da Ron Leshem e Daphna Levin, “Euphoria” continua la sua esplorazione dell’adolescenza e della giovane età adulta, rinnovando il proprio linguaggio visivo e tematico per raccontare un’epoca segnata da contraddizioni, fragilità e ricerca di senso.