Europe tornano con Come This Madness: nuovo album e tour per i 40 anni di The Final Countdown

Dopo nove anni di attesa, gli Europe annunciano il loro dodicesimo album in studio, Come This Madness, disponibile dal 25 settembre. Il nuovo lavoro rappresenta una dichiarazione potente e senza compromessi, capace di fondere l'autenticità del sound classico della band con una freschezza moderna.



Il primo singolo estratto, "One On One", è già disponibile e segna un ritorno dirompente per la storica formazione. Il brano si distingue per un riff di basso trascinante e melodie sontuose, originando da un'introduzione orchestrale che si trasforma rapidamente in un vero monolite hard rock. Nel testo e nell'energia, la canzone riflette tanto la perseveranza quanto l'evoluzione del gruppo.



"One On One è sicuramente uno dei miei brani preferiti dell'album. La potenza e le sensazioni sono moderne, ma alcune melodie mi riportano a dove tutto è iniziato. A livello lirico, forse non è ricco di escapismo come i primi Europe. Questi testi sono diventati automaticamente più una riflessione dei tempi in cui viviamo oggi. Fin da quando One On One era solo una demo, siamo rimasti legati a questo pezzo… non abbiamo mai mollato, e lo abbiamo portato esattamente dove doveva essere: un classico brano hard rock di grande impatto." dichiara il frontman Joey Tempest.



Il nuovo singolo viene valorizzato da un video sorprendente e non convenzionale, che segna anche una svolta visiva per gli Europe. Diretto da Patric Ullaeus, vede protagonista l'attore Peter Stormare, interprete noto e appassionato di musica rock.



Come This Madness è stato registrato a Stoccolma negli RMV Studio, con la partecipazione speciale di Tobias Forge (Ghost) e Michael Åkerfeldt (Opeth). La produzione è affidata a Tom Dalgety, già al lavoro con Ghost, Rammstein, Pixies e The Cult, mentre il mix porta la firma di Mike Fraser, celebre per i suoi lavori con AC/DC e Metallica.



"È stato un vero piacere lavorare con Tom, è creativo, musicale ed incredibilmente intuitivo, è diventato davvero il sesto membro della band durante la scrittura e la registrazione dell'album. Lo abbiamo persino invitato a co-scrivere alcuni brani." conclude Joey Tempest.



L'album include undici tracce tra cui The Cult of Ignorance, la title track Come This Madness e In a Different World, mostrando la capacità della band di essere contemporanea senza perdere l'essenza che l'ha resa celebre.



In concomitanza con l'uscita del nuovo disco, gli Europe tornano live con un tour che li porterà su alcuni dei maggiori palchi europei, tra festival estivi e lo speciale The Final Countdown 40th Anniversary Tour, in partenza da Glasgow il 30 settembre. Il tour toccherà anche l'Italia con tappe a Marostica, Roma, Brescia, Forte dei Marmi e un grande appuntamento all'Alcatraz di Milano.



La copertina di Come This Madness è stata curata dagli Storm Studios, già al lavoro con Pink Floyd, Led Zeppelin e Muse. Il nuovo album sarà disponibile in formato vinile, CD e digitale.



Gli Europe si confermano una delle più longeve e influenti rock band europee, capaci di reinventarsi e lasciare il segno anche a distanza di decenni dal grande successo di The Final Countdown.