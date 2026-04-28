Europe annunciano il nuovo album "Come This Madness": uscita il 25 settembre

Dopo nove anni di silenzio discografico, gli Europe sono pronti a tornare sulle scene con Come This Madness, il loro dodicesimo album in studio, disponibile dal 25 settembre tramite Silver Lining Music e Hell & Back Recordings. L'annuncio è accompagnato dall'uscita del primo singolo One On One, già disponibile, che segna un ritorno potente e senza compromessi per la storica rock band svedese.



Il brano One On One è costruito su un riff di basso coinvolgente e arricchito da melodie intense, fondendo il classico sound degli Europe con un'energia moderna. L'inizio orchestrale apre la strada ad un crescendo che esplode in un hard rock monolitico, pensato per conquistare il palco. Il testo riflette i tempi attuali e rappresenta un simbolo della perseveranza e della continua evoluzione della band. "One On One è sicuramente uno dei miei brani preferiti dell'album. La potenza e le sensazioni sono moderne, ma alcune melodie mi riportano a dove tutto è iniziato. A livello lirico, forse non è ricco di escapismo come i primi Europe. Questi testi sono diventati automaticamente più una riflessione dei tempi in cui viviamo oggi. Fin da quando One On One era solo una demo, siamo rimasti legati a questo pezzo… non abbiamo mai mollato, e lo abbiamo portato esattamente dove doveva essere: un classico brano hard rock di grande impatto." ha dichiarato Joey Tempest.



Il videoclip di One On One inaugura un nuovo corso visivo per la band, con la partecipazione di Peter Stormare, celebre attore hollywoodiano (Fargo, Il grande Lebowski, Minority Report). Il video, diretto da Patric Ullaeus, si concentra su un unico personaggio, fragile e intensamente interpretato, in un'atmosfera essenziale che sottolinea la profondità emotiva del brano.



La realizzazione di Come This Madness ha visto la collaborazione di nomi d'eccezione: registrato presso gli RMV Studios di Stoccolma, fondati da Benny e Ludvig Andersson, l'album ospita contributi speciali di Tobias Forge (Ghost) e Michael Åkerfeldt (Opeth). La produzione è stata affidata a Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies), considerato dalla band come una vera forza creativa aggiuntiva. Il mixaggio finale è opera di Mike Fraser, leggenda del rock già al lavoro con AC/DC, Metallica e Van Halen.



"È stato un vero piacere lavorare con Tom, è creativo, musicale ed incredibilmente intuitivo, è diventato davvero il sesto membro della band durante la scrittura e la registrazione dell'album. Lo abbiamo persino invitato a co-scrivere alcuni brani." ha aggiunto ancora Tempest.



L'uscita di Come This Madness coincide con un fitto calendario di concerti che vedrà gli Europe protagonisti dei maggiori festival europei e impegnati, dall'autunno, nel The Final Countdown 40th Anniversary Tour, che celebrerà i quarant'anni dall'iconica hit. La tournée toccherà numerose città europee tra cui Glasgow, Londra, Parigi, Barcellona, Milano, Roma e molte altre, prolungandosi fino a novembre 2026.



L'artwork di Come This Madness è stato realizzato dallo studio inglese Storm Studios, già autori per Pink Floyd, Led Zeppelin e Muse. La tracklist include undici brani, fra cui The Cult of Ignorance, This Time of Year e Scandinavian Eyes, a testimoniare una varietà di temi e atmosfere che promettono di segnare una nuova tappa nella carriera degli Europe.



Come This Madness sarà disponibile in vinile, CD e digitale, con possibilità di preordine già attiva. La band è composta da Joey Tempest (voce), John Norum (chitarra), John Levén (basso), Mic Michaeli (tastiere) e Ian Haugland (batteria). Gli Europe confermano così la loro attitudine a reinventarsi, presentando un album maturo, energico e perfettamente calato nel presente.