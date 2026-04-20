Fabrizio Moro annuncia il nuovo album digitale e un tour attesissimo nel 2026

Lunedì 27 aprile arriva in digitale Non Ho Paura di Niente, il nuovo atteso album di Fabrizio Moro già disponibile in formato CD, vinile e in un'esclusiva versione deluxe in vinile green petrol a tiratura limitata e numerata. Fra le tracce, spicca il brano inedito Niente da Perdere, in radio dal 1° maggio, che si prepara a conquistare pubblico e fan. Da lunedì 20 aprile è già possibile effettuare il pre-save dell'album per le principali piattaforme digitali.

Non Ho Paura di Niente è il decimo album in studio di Fabrizio Moro, prodotto da Katoo. Le canzoni propongono testi introspettivi e attuali, capaci di combinare riflessione personale e uno sguardo condiviso sulla società. La tracklist comprende Niente da perdere, Non ho paura di niente, Simone spaccia, Casa mia, Superficiali, In un mondo di stronzi, Comunque mi vedi, Sabato, Toglimi l'aria e Scatole. L'esclusiva edizione deluxe contiene anche la bonus track Prima di domani in collaborazione con Il Tre.

Non Ho Paura di Niente Live 2026 è il nuovo tour che segna il ritorno dell'artista romano sui palchi italiani, a partire dal 2 maggio 2026 con un'anteprima al Palazzo dello Sport di Roma, prima di proseguire da ottobre nei più importanti club italiani. In scaletta, oltre ai nuovi brani, ci saranno anche le grandi hit che hanno segnato la sua carriera.

Ecco le date ufficiali del tour: 2 maggio 2026 - Roma (Palazzo dello Sport) 23 ottobre 2026 - Padova (Hall) 24 ottobre 2026 - Senigallia, Ancona (Mamamia) 28 ottobre 2026 - Milano (Fabrique) 31 ottobre 2026 - Venaria Reale, Torino (Concordia) 6 novembre 2026 - Firenze (Cartiere Carrara) 7 novembre 2026 - Bologna (Estragon) 12 novembre 2026 - Napoli (Casa della Musica) 13 novembre 2026 - Molfetta, Bari (Eremo Club) 15 novembre 2026 - Catania (Land)

I biglietti sono già disponibili attraverso i canali di Ticketone e nei punti vendita abituali. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'appuntamento live.

Fabrizio Moro, cantautore e regista romano nato nel 1975, vanta dieci album in studio, tre EP, un album live e tre raccolte. Nel corso della sua carriera ha partecipato al Festival di Sanremo numerose volte, vincendo nel 2007 la sezione Giovani e nel 2018 fra i Big insieme a Ermal Meta. Alla sua attività musicale si aggiunge un percorso come autore e regista, tra cui la direzione di videoclip e due lungometraggi. Di recente, Moro ha festeggiato 25 anni di carriera con due eventi speciali a Roma e Milano ed è attualmente parte del cast del programma televisivo Canzonissima su Rai 1.