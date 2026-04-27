Fabrizio Moro vince Canzonissima e lancia l'album Non ho paura di niente

Fabrizio Moro trionfa alla prima edizione di Canzonissima e pubblica il nuovo album Non ho paura di niente, già disponibile in digitale, CD e vinile.

Fabrizio Moro è il vincitore della 1ª edizione di Canzonissima, il celebre programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Un traguardo importante per il cantautore e regista romano, che celebra il successo pubblicando oggi il suo nuovo album Non ho paura di niente, disponibile in digitale, CD, vinile standard e nell'esclusiva versione deluxe green petrol limitata e numerata.

All'interno del disco trova spazio il brano inedito Niente da perdere, che sarà in radio dal 1° maggio e già accompagnato da un video realizzato con l'intelligenza artificiale, diretto da Claudio Zagarini e Federica Hegger. Non ho paura di niente rappresenta il decimo album in studio nella carriera di Moro e si distingue per i testi profondamente introspettivi che si intrecciano con una riflessione collettiva sull'attualità, grazie anche alla produzione curata da Katoo.

La tracklist include dieci canzoni: Niente da perdere, Non ho paura di niente, Simone spaccia, Casa mia, Superficiali, In un mondo di stronzi, Comunque mi vedi, Sabato, Toglimi l'aria e Scatole. Nella versione vinile deluxe è contenuta la bonus track Prima di domani in collaborazione con Il Tre.

Sul fronte live, Fabrizio Moro sarà protagonista sabato 2 maggio con un grande concerto al Palazzo dello Sport di Roma, appuntamento che apre le danze del tour Non ho paura di niente Live 2026. La tournée proseguirà nei principali club italiani tra ottobre e novembre 2026, con date a Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. Nello show romano saliranno sul palco Danilo Molinari, Roberto Red Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. La scaletta unirà le hit che hanno segnato la carriera di Moro ai nuovi brani.

RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del tour, mentre i biglietti sono già in vendita sui principali circuiti.

Non ho paura di niente segna una tappa significativa che, tra impegno, introspezione e nuove sfide live, consolida ulteriormente la presenza di Fabrizio Moro come una delle voci più autentiche del panorama musicale italiano.