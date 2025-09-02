Farming Simulator 25 si arricchisce con il Mercedes-Benz Trucks Pack

Il popolare Farming Simulator 25 si evolve ancora, grazie alla nuova e tanto attesa collaborazione con Daimler Truck AG. Il risultato è il sensazionale Mercedes-Benz Trucks Pack, ora disponibile per tutti gli amanti del gioco. Questo aggiornamento promette di offrire una nuova dimensione di realismo e possibilità, integrando una flotta di camion iconici e attrezzi che rappresentano il sogno di ogni agricoltore virtuale.

17 macchinari leggendari pronti per il campo: tra i grandi protagonisti del nuovo DLC figurano il celebre Unimog di Mercedes-Benz, noto per la sua versatilità, e l’MB-trac, sinonimo di potenza e resistenza. Accanto a essi, il pack include veicoli di punta come l’Actros L e l’Arocs, accompagnati dal ribaltabile TECTRUM RS21 e RS26 di Meiller. Il tutto è arricchito da pneumatici Alliance e una robusta gamma di attrezzi firmati Fliegl, Sirch e Stoll.

Ecco l’elenco completo dei macchinari inclusi nel Mercedes-Benz Trucks Pack:

– Mercedes-Benz – Actros L + Meiller – TECTRUM RS21

– Mercedes-Benz – Arocs + Meiller – TECTRUM RS26

– Mercedes-Benz – Bumper

– Mercedes-Benz – MB-trac 700-900

– Mercedes-Benz – MB-trac 1000-1100

– Mercedes-Benz – MB-trac 1100-1500

– Mercedes-Benz – MB-trac 1300-1800 Turbo

– Mercedes-Benz – Unimog U 530-535

– Mercedes-Benz – Unimog U2400

– Fliegl Agrartechnik – Push-Off Container 6800

– Heizomat – Heizotruck V2

– Sirch – AgroBox

– Sirch – Halfpipe

– Sirch – UNI-Box

– Stoll – ROBUST 30 HDPM

“Gli agricoltori virtuali sognavano da tempo l’Unimog e l’MB-trac, e siamo entusiasti di poter finalmente offrire loro queste potenti stelle per lavorare il terreno”, ha dichiarato Thomas Frey, Vice Presidente dello Sviluppo Commerciale di GIANTS Software. Un’aggiunta che non solo arricchisce l’esperienza di gioco, ma soddisfa una richiesta a lungo sentita dalla comunità dei fan.

Disponibilità e opportunità di risparmio: Farming Simulator 25 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S. I fan possono usufruire di un Year 1 Season Pass che, oltre al nuovo Mercedes-Benz Trucks Pack, comprende l’espansione Highlands Fishing, in uscita il 4 novembre, e altri tre pacchetti, permettendo un risparmio fino al 25% rispetto all’acquisto separato dei contenuti.

GIANTS Software non cessa di rinnovarsi e migliorarsi, prevedendo aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti che saranno disponibili sul ModHub ufficiale, offrendo così ai propri utenti una costante evoluzione delle loro esperienze di simulazione agricola.