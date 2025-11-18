Farming Simulator 25 supera i 4 milioni di copie vendute e si prepara a un nuovo anno di contenuti

Farming Simulator 25 continua la sua corsa di successo. A un anno dal suo lancio, il titolo sviluppato e pubblicato da GIANTS Software ha oltrepassato la soglia di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermandosi come uno dei simulatori agricoli più popolari e longevi a livello internazionale. La software house ha festeggiato il traguardo annunciando un nuovo ciclo di contenuti che accompagneranno i giocatori nel corso del secondo anno di vita del titolo.

Il Season Pass dell’Anno 2 è pronto ad ampliare l’esperienza di gioco. L’azienda prevede il rilascio di due nuovi pacchetti durante il primo e il secondo trimestre del 2026, seguiti da una grande espansione nel quarto trimestre. Questa nuova espansione arriverà dopo la recente Highlands Fishing, ambientata tra paesaggi ispirati alle Highlands scozzesi e dedicata all’acquacoltura. L’ultima espansione ha introdotto oltre 20 nuovi macchinari e inedite meccaniche legate al mondo marino. Inoltre, un nuovo macchinario bonus è già disponibile per i giocatori: il JCB WFT, definito come il trattore più veloce del mondo.

“È incredibile. Non è tanto il numero delle vendite in sé, quanto l’enorme coinvolgimento e il feedback estremamente positivo che abbiamo ricevuto dalla nostra community al termine del primo anno”, ha dichiarato Boris Stefan, CSO e Head of Publishing di GIANTS Software. Dopo aver suonato una vera campana da nave per festeggiare il lancio della nuova espansione, Stefan ha aggiunto: “Siamo grati ai nostri fan e ai quattro milioni di agricoltori e non diamo questo successo per scontato.”

Farming Simulator 25 continua a crescere anche sul fronte dei contenuti gratuiti. Oltre al Season Pass dedicato al secondo anno, che offrirà un risparmio fino al 30% rispetto all’acquisto separato dei singoli pacchetti e dell’espansione, GIANTS Software ha annunciato che sono già in sviluppo ulteriori aggiunte gratuite. Questi contenuti, in uscita nel corso del 2026, si affiancheranno ai numerosi aggiornamenti già pubblicati e ai contributi della community tramite il ModHub ufficiale.

Con più di 400 macchine autentiche e 150 marchi reali presenti nel gioco, Farming Simulator 25 si conferma come un punto di riferimento nel panorama dei simulatori agricoli moderni. L’attenzione ai dettagli, la cura nella riproduzione dei mezzi e la capacità di introdurre innovazioni tematiche rendono ogni nuova espansione un appuntamento atteso dalla community di appassionati.

Il titolo è disponibile per PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S. Per chi desidera entrare nel mondo di Farming Simulator con il pacchetto completo, l’edizione **Highlands Fishing Edition** include il gioco principale e l’espansione dedicata all’acquacoltura, distribuita presso rivenditori selezionati.

Con traguardi sempre più ambiziosi e una community che non smette di crescere, **GIANTS Software guarda al futuro di Farming Simulator 25 con fiducia**, promettendo un secondo anno denso di novità e di esperienze sempre più autentiche per i suoi milioni di agricoltori virtuali sparsi in tutto il mondo.