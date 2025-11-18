Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Farming Simulator 25 supera i 4 milioni di copie vendute e si prepara a un nuovo anno di contenuti

Published

Farming Simulator 25 continua la sua corsa di successo. A un anno dal suo lancio, il titolo sviluppato e pubblicato da GIANTS Software ha oltrepassato la soglia di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermandosi come uno dei simulatori agricoli più popolari e longevi a livello internazionale. La software house ha festeggiato il traguardo annunciando un nuovo ciclo di contenuti che accompagneranno i giocatori nel corso del secondo anno di vita del titolo.

Il Season Pass dell’Anno 2 è pronto ad ampliare l’esperienza di gioco. L’azienda prevede il rilascio di due nuovi pacchetti durante il primo e il secondo trimestre del 2026, seguiti da una grande espansione nel quarto trimestre. Questa nuova espansione arriverà dopo la recente Highlands Fishing, ambientata tra paesaggi ispirati alle Highlands scozzesi e dedicata all’acquacoltura. L’ultima espansione ha introdotto oltre 20 nuovi macchinari e inedite meccaniche legate al mondo marino. Inoltre, un nuovo macchinario bonus è già disponibile per i giocatori: il JCB WFT, definito come il trattore più veloce del mondo.

“È incredibile. Non è tanto il numero delle vendite in sé, quanto l’enorme coinvolgimento e il feedback estremamente positivo che abbiamo ricevuto dalla nostra community al termine del primo anno”, ha dichiarato Boris Stefan, CSO e Head of Publishing di GIANTS Software. Dopo aver suonato una vera campana da nave per festeggiare il lancio della nuova espansione, Stefan ha aggiunto: “Siamo grati ai nostri fan e ai quattro milioni di agricoltori e non diamo questo successo per scontato.”

Farming Simulator 25 continua a crescere anche sul fronte dei contenuti gratuiti. Oltre al Season Pass dedicato al secondo anno, che offrirà un risparmio fino al 30% rispetto all’acquisto separato dei singoli pacchetti e dell’espansione, GIANTS Software ha annunciato che sono già in sviluppo ulteriori aggiunte gratuite. Questi contenuti, in uscita nel corso del 2026, si affiancheranno ai numerosi aggiornamenti già pubblicati e ai contributi della community tramite il ModHub ufficiale.

Con più di 400 macchine autentiche e 150 marchi reali presenti nel gioco, Farming Simulator 25 si conferma come un punto di riferimento nel panorama dei simulatori agricoli moderni. L’attenzione ai dettagli, la cura nella riproduzione dei mezzi e la capacità di introdurre innovazioni tematiche rendono ogni nuova espansione un appuntamento atteso dalla community di appassionati.

Il titolo è disponibile per PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S. Per chi desidera entrare nel mondo di Farming Simulator con il pacchetto completo, l’edizione **Highlands Fishing Edition** include il gioco principale e l’espansione dedicata all’acquacoltura, distribuita presso rivenditori selezionati.

Con traguardi sempre più ambiziosi e una community che non smette di crescere, **GIANTS Software guarda al futuro di Farming Simulator 25 con fiducia**, promettendo un secondo anno denso di novità e di esperienze sempre più autentiche per i suoi milioni di agricoltori virtuali sparsi in tutto il mondo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Motori

Hyundai svela il CRATER Concept: l’avventura elettrica pronta per il debutto all’AutoMobility LA 2025

Tecnologia

Con Twinkly il Natale si illumina di verde e rosa: la magia di Wicked accende le feste

Giochi

Farming Simulator 25 supera i 4 milioni di copie vendute e si prepara a un nuovo anno di contenuti

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Motori

Dietro le quinte della nuova Nissan LEAF: l’evoluzione dell’elettrico europeo

Motori

Triumph svela le nuove Street Triple 765 RX e Moto2 Edition: due icone di potenza e stile

Spettacolo

Giorgia è la Woman of the Year di Billboard Women in Music 2025

Motori

Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric: flessibilità e tecnologia per i professionisti

Motori

Solutrans 2025: Stellantis Pro One svela le sue innovazioni elettriche e su misura

Spettacolo

EMI RECORDS ITALY: tutto sold-out per l’evento “THE SOUND OF EMI” alla Milano Music Week 2025

Spettacolo

Cervello, il ritorno dopo cinquant’anni: “Templi Acherontei” anticipa il nuovo album “Chaire”

Tecnologia

ASUS svela ExpertCenter PN54: il primo mini PC Copilot+ con processori AMD Ryzen AI Serie 300

Sport

Coca-Cola celebra l’Italia dello sport: svelati i Tedofori del Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026

Turismo

Un “Silent Play” per raccontare l’anima del Tarvisiano

Società

“Giocattolo Sospeso”: torna l’iniziativa di Assogiocattoli per regalare sorrisi ai bambini

Spettacolo

Il Natale di RaiPlay Bambini: un calendario dell’avvento tutto da guardare

Sport

OPPO e Lamine Yamal insieme per ispirare i giovani con il progetto “The New Generation”

Motori

Katay: la nuova gamma di veicoli commerciali di DR Automobiles Groupe debutta nel mercato italiano

Motori

Motototem: la motocicletta diventa scultura nel progetto visionario di Mattia Biagi e Flying Flea

Motori

Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026: la compatta che celebra lo spirito olimpico italiano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Monster Hunter Stories arriva su Xbox: la saga completa e nuovi bonus cross-save

Le avventure della serie Monster Hunter Stories sbarcano finalmente anche su Xbox. Da adesso, i giocatori di Xbox One e Xbox Series X|S possono...

2 giorni ago

Giochi

Digimon Story Time Stranger si espande: in arrivo il DLC “Alternate Dimension”

Il mondo digitale di Digimon Story Time Stranger è pronto ad accogliere nuovi contenuti. BANDAI NAMCO Europe ha annunciato il primo aggiornamento post lancio...

5 giorni ago

Giochi

RIDE 6: Milestone celebra la passione per le moto con un capitolo senza precedenti

Milestone annuncia ufficialmente RIDE 6, definendolo il capitolo più ambizioso e completo della sua celebre saga dedicata al mondo delle due ruote. Il nuovo...

5 giorni ago

Giochi

Suoni, luci e tecnologia: gli accessori Celly che accendono le feste

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Celly, marchio italiano specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta...

5 giorni ago