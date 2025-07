Ferrari Daytona SP3 Tailor Made all’asta a Monterey 2025: un pezzo unico per beneficenza

Ferrari ha annunciato il debutto di una Ferrari Daytona SP3 Tailor Made unica al mondo, pronta a conquistare appassionati e collezionisti durante la prestigiosa Monterey Car Week 2025 in California, dove sarà messa all’asta da RM Sotheby’s nel mese di agosto. Questo esemplare irripetibile incarna al massimo livello l’innovazione, il lusso e l’eredità sportiva Ferrari, diventando un simbolo tangibile dell’eccellenza di Maranello.

La Ferrari Daytona SP3 Tailor Made rappresenta l’apice della personalizzazione offerta dal programma Tailor Made, con una finitura in fibra di carbonio bicolore e carrozzeria in Giallo Modena, impreziosita da splitter anteriore, minigonne e diffusore posteriore in nero lucido. Per la prima volta nella storia Ferrari, il logo in Giallo Modena occupa l’intera parte superiore della vettura, un dettaglio che ne sottolinea l’unicità e la forza scenica.

Gli interni di questa Ferrari Daytona SP3 Tailor Made sono un inno alla sostenibilità e all’innovazione, grazie all’utilizzo di un tessuto derivato da pneumatici riciclati con un esclusivo motivo a tema Cavallino Rampante. Il cruscotto e il piantone dello sterzo sono realizzati in una speciale fibra di carbonio impiegata in Formula 1, consolidando il legame con il DNA sportivo Ferrari e offrendo al guidatore un’esperienza autenticamente racing.

Questo esemplare sarà numerato 599+1, in quanto rappresenta un’unità aggiunta all’allocazione già completamente venduta di 599 vetture in edizione limitata, e sarà dotato di una targa identificativa esclusiva che certifica la sua unicità, destinata a diventare un pezzo da collezione di valore storico.

Tutti i proventi derivanti dall’asta di questa Ferrari Daytona SP3 Tailor Made a Monterey 2025 saranno devoluti alla Ferrari Foundation, ente benefico pubblico riconosciuto come 501(c)(3) dall’IRS, con l’obiettivo di sostenere progetti educativi e formativi a standard globali. Tra le iniziative più recenti figura la collaborazione con Save the Children, grazie alla quale Ferrari ha contribuito in modo significativo alla ricostruzione della Aveson Charter School di Altadena, in California, il cui campus è stato tragicamente distrutto da un incendio all’inizio del 2025.

Attraverso questa asta, Ferrari continua la sua lunga tradizione di supporto concreto alle comunità, trasformando la passione per le auto sportive in opportunità educative per le nuove generazioni, rafforzando il suo impegno verso la responsabilità sociale con la stessa determinazione con cui affronta ogni curva in pista.