FIAT accende la Fiamma Olimpica a Mirafiori: un simbolo di unione tra sport, innovazione e territorio

Published

A Torino, nello storico stabilimento di Mirafiori, si è vissuto un momento ricco di emozione e significato: FIAT ha accolto la Fiamma Olimpica nel corso del suo viaggio verso Milano Cortina 2026. L’evento, svoltosi domenica 11 gennaio, ha rappresentato non solo una tappa importante del percorso olimpico, ma anche un’occasione per celebrare lo spirito di comunità e i valori condivisi tra il marchio e la città che lo ha visto nascere.

Dopo aver attraversato alcuni dei principali siti produttivi italiani del Gruppo Stellantis, tra cui Pomigliano d’Arco, Melfi e Modena, la Fiamma è giunta nel cuore industriale di Torino. Il passaggio allo stabilimento di Mirafiori, casa della nuova Fiat 500 Hybrid, ha testimoniato la stretta connessione tra FIAT, l’innovazione sostenibile e la tradizione automobilistica italiana. Il brand, Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, ha accompagnato il simbolo dei Giochi lungo tutto il territorio nazionale, sottolineando il valore di un’Italia che corre unita verso l’evento sportivo più atteso.

L’appuntamento ha riunito oltre 1.500 persone, tra dipendenti e famiglie, in un momento di festa e orgoglio aziendale. Una selezione di collaboratori e collaboratrici ha avuto l’onore di vestire i panni dei tedofori, accompagnando la Fiamma lungo la linea di produzione di Mirafiori, in un gesto che unisce idealmente lavoro, passione e sport.

La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti figure del Gruppo Stellantis. John Elkann, Presidente di Stellantis, ha acceso la fiaccola con la Fiamma Olimpica, rendendo ancor più simbolico l’incontro tra eccellenza industriale e valori olimpici. Insieme a lui hanno preso parte come tedofori Emanuele Cappellano, COO Stellantis Enlarged Europe, e Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis.

A rendere la giornata ancora più speciale sono stati la presenza dell’attore torinese Luca Argentero – ambasciatore dei marchi italiani di Stellantis per i Giochi Olimpici e Paralimpici – e dell’atleta paralimpico di hockey su ghiaccio Andrea Macrì. La loro partecipazione ha contribuito a rafforzare il messaggio di inclusione e di unità che lo sport e la mobilità sostenibile condividono.

In chiusura, la celebrazione si è spostata nel cuore di Torino, in Piazza Castello, dove il passaggio della Fiamma ha trovato il suo epilogo cittadino con un momento di festa pubblica. I brand italiani di Stellantis – Lancia, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth e Maserati – sono impegnati come Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026 e metteranno a disposizione circa 3.000 veicoli, più della metà dei quali elettrificati, per sostenere logistica e mobilità durante tutta la manifestazione olimpica.

In un contesto che unisce tradizione, innovazione e responsabilità sociale, FIAT ribadisce il proprio ruolo di protagonista nella transizione verso una mobilità più sostenibile e vicina alle persone, condividendo con lo spirito olimpico i valori di impegno, rispetto e futuro. L’accensione della Fiamma a Mirafiori non sarà ricordata solo come un simbolo sportivo, ma come un segno tangibile del legame profondo tra un marchio storico e il Paese che rappresenta.

