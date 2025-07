Fiat ed eMOTION lanciano TOP-HOTEL: la rivoluzione della mobilità elettrica negli hotel

Fiat, insieme a eMOTION, ha presentato un’innovativa piattaforma di mobilità elettrica dedicata al settore dell’ospitalità, chiamata TOP-HOTEL. Questo progetto mira a migliorare l’esperienza degli ospiti negli hotel di lusso, introducendo le iconiche Fiat Topolino in diverse strutture ricettive nelle principali località turistiche.

Il servizio TOP-HOTEL offre agli ospiti la possibilità di noleggiare direttamente le microcar Fiat Topolino in maniera completamente autonoma, grazie ad una piattaforma di prenotazione online user-friendly. Questa iniziativa non solo consente agli hotel di distinguersi sul mercato, ma anche di migliorare la soddisfazione dei clienti e di abbracciare un approccio più sostenibile. Per gli ospiti, la Topolino offre un’esperienza di mobilità unica, combinando divertimento e sostenibilità.

Le microcar Fiat Topolino, 100% elettriche, offrono un design compatto e iconico, ideale per esplorare città, borghi e località turistiche con eleganza e responsabilità. Disponibili in due versioni, Dolcevita “aperta” e berlina, le Topolino garantiscono fino a 75 km di autonomia. La loro maneggevolezza è notevole grazie alle dimensioni ridotte di 2,53 metri di lunghezza, il che le rende perfette per la mobilità urbana.

eMOTION, con la sua esperienza nel settore della mobilità sostenibile, offre agli hotel un servizio “chiavi in mano”, mettendo a disposizione una flotta di veicoli elettrici personalizzabile e gestibile via una piattaforma completamente digitale. Questo approccio non solo semplifica la gestione logistica per gli hotel, ma arricchisce anche l’esperienza per gli ospiti, mostrando l’impegno verso un futuro più verde.

Le microcar Topolino dominano nel mercato dei quadricicli in Italia, con oltre 2.800 unità vendute, rappresentando il 33% della quota di mercato. Questo progetto è un esempio concreto di come innovazione, sostenibilità e design possano fondersi per offrire nuove esperienze di mobilità, che rispettano l’ambiente e migliorano la qualità della vita dei viaggiatori.

L’iniziativa TOP-HOTEL sta già riscuotendo successo, con un numero crescente di strutture ricettive di prestigio che adotta il servizio per migliorare l’offerta ai propri ospiti. La micromobilità elettrica si dimostra ancora una volta una soluzione vincente per il futuro dei servizi di ospitalità.