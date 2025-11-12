Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Fiat Grande Panda eletta “Auto Europa 2026”

Published

La nuova Fiat Grande Panda ha conquistato il prestigioso titolo di “Auto Europa 2026”, assegnato dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA). Il riconoscimento, che da quarant’anni premia i migliori veicoli europei per innovazione, design e qualità, conferma la forza del marchio Fiat e la sua capacità di interpretare i bisogni della mobilità contemporanea.

Il successo della Grande Panda nasce da una valutazione congiunta che ha coinvolto i giornalisti UIGA, una giuria “Opinion Leader” composta da 160 esperti del settore e il pubblico online. Una votazione articolata che unisce la competenza dei professionisti e la voce diretta degli appassionati, rendendo il premio un punto di riferimento nel panorama automobilistico europeo.

La Fiat Grande Panda si afferma come nuova protagonista dell’automotive italiano e internazionale, incarnando pienamente i valori di accessibilità, sostenibilità e design che da sempre caratterizzano il marchio torinese. Rappresenta un ritorno alle origini, reinterpretando in chiave contemporanea lo spirito pragmatico e funzionale della Panda degli anni Ottanta.

Fiat ha sottolineato come la Grande Panda rappresenti molto più di un semplice modello: è il fulcro della nuova famiglia globale di vetture del brand. Progettata per offrire una soluzione di mobilità accessibile e concreta per un vasto pubblico, la vettura si distingue per uno stile deciso e per proporzioni moderne. I fari a LED in stile pixel, le luci posteriori a forma di cubo e la scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere rendono immediatamente riconoscibile il design del modello.

Gli interni proseguono il percorso di innovazione inaugurato da Fiat, con una configurazione intelligente e centrata sulle persone. L’abitacolo offre uno dei migliori livelli di spazio per le spalle nel segmento B, con numerose opzioni di stivaggio e un’interfaccia tecnologica intuitiva pensata per semplificare la vita quotidiana.

Un altro punto di forza è la gamma di motorizzazioni completa – benzina, ibride ed elettriche – che consente alla Grande Panda di rispondere alle diverse esigenze dei clienti nei vari mercati europei e internazionali. Questa varietà rappresenta la concretizzazione della missione di Fiat di offrire libertà di scelta e soluzioni accessibili a tutti.

La vittoria della Grande Panda si inserisce in una lunga tradizione di successi per il marchio, che conta nove titoli “Auto Europa” nella sua storia. Dal 1989, con la Fiat Tipo, passando per la Punto nel 1995, la Panda nel 2004 e la 500 elettrica nel 2022, il brand ha saputo evolversi restando fedele ai suoi principi fondanti: design italiano, funzionalità pratica e attenzione alla sostenibilità.

Il trionfo della Grande Panda nel 2025 conferma la vitalità e la continua capacità innovativa di Fiat, simbolo di un’industria automobilistica italiana che continua a reinventarsi, mantenendo il legame con le famiglie e con la cultura dell’auto del nostro Paese.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Topo Gigio e il Piccolo Coro dell’Antoniano insieme per “Topo Top”: un inno di gioia e fantasia

Tecnologia

Samsung presenta Vision AI Companion

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Spettacolo

VALE LAMBO: torna venerdì 14 novembre con il nuovo singolo “CELINE” feat. Aisha

Motori

Fiat Grande Panda eletta “Auto Europa 2026”

Tecnologia

Connettività e sicurezza: la tecnologia FRITZ! a supporto della Croce Rossa di Pieve Emanuele

Motori

Nuova Jeep Compass premiata dalla Giuria Popolare di Auto Europa 2026

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Il Model Year 2025 della Mazda CX-30 si presenta senza stravolgere il suo aspetto ma portando con se una serie di novità sostanziali sotto...

10 minuti ago

Motori

Nuova Jeep Compass premiata dalla Giuria Popolare di Auto Europa 2026

  La Nuova Jeep Compass conquista un importante riconoscimento nel panorama automobilistico europeo: il Premio della Giuria Popolare nell’ambito di Auto Europa 2026, assegnato...

1 ora ago

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Pirelli firma una nuova collaborazione di eccellenza nel mondo delle supercar, equipaggiando la McLaren W1 con tre fitment sviluppati su misura: P Zero R,...

18 ore ago

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Arriva novembre e con esso uno dei momenti più attesi dell’anno per chi è alla ricerca di offerte speciali e promozioni imperdibili: il Black Friday....

18 ore ago