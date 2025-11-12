Fiat Grande Panda eletta “Auto Europa 2026”

La nuova Fiat Grande Panda ha conquistato il prestigioso titolo di “Auto Europa 2026”, assegnato dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA). Il riconoscimento, che da quarant’anni premia i migliori veicoli europei per innovazione, design e qualità, conferma la forza del marchio Fiat e la sua capacità di interpretare i bisogni della mobilità contemporanea.

Il successo della Grande Panda nasce da una valutazione congiunta che ha coinvolto i giornalisti UIGA, una giuria “Opinion Leader” composta da 160 esperti del settore e il pubblico online. Una votazione articolata che unisce la competenza dei professionisti e la voce diretta degli appassionati, rendendo il premio un punto di riferimento nel panorama automobilistico europeo.

La Fiat Grande Panda si afferma come nuova protagonista dell’automotive italiano e internazionale, incarnando pienamente i valori di accessibilità, sostenibilità e design che da sempre caratterizzano il marchio torinese. Rappresenta un ritorno alle origini, reinterpretando in chiave contemporanea lo spirito pragmatico e funzionale della Panda degli anni Ottanta.

Fiat ha sottolineato come la Grande Panda rappresenti molto più di un semplice modello: è il fulcro della nuova famiglia globale di vetture del brand. Progettata per offrire una soluzione di mobilità accessibile e concreta per un vasto pubblico, la vettura si distingue per uno stile deciso e per proporzioni moderne. I fari a LED in stile pixel, le luci posteriori a forma di cubo e la scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere rendono immediatamente riconoscibile il design del modello.

Gli interni proseguono il percorso di innovazione inaugurato da Fiat, con una configurazione intelligente e centrata sulle persone. L’abitacolo offre uno dei migliori livelli di spazio per le spalle nel segmento B, con numerose opzioni di stivaggio e un’interfaccia tecnologica intuitiva pensata per semplificare la vita quotidiana.

Un altro punto di forza è la gamma di motorizzazioni completa – benzina, ibride ed elettriche – che consente alla Grande Panda di rispondere alle diverse esigenze dei clienti nei vari mercati europei e internazionali. Questa varietà rappresenta la concretizzazione della missione di Fiat di offrire libertà di scelta e soluzioni accessibili a tutti.

La vittoria della Grande Panda si inserisce in una lunga tradizione di successi per il marchio, che conta nove titoli “Auto Europa” nella sua storia. Dal 1989, con la Fiat Tipo, passando per la Punto nel 1995, la Panda nel 2004 e la 500 elettrica nel 2022, il brand ha saputo evolversi restando fedele ai suoi principi fondanti: design italiano, funzionalità pratica e attenzione alla sostenibilità.

Il trionfo della Grande Panda nel 2025 conferma la vitalità e la continua capacità innovativa di Fiat, simbolo di un’industria automobilistica italiana che continua a reinventarsi, mantenendo il legame con le famiglie e con la cultura dell’auto del nostro Paese.