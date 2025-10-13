FIAT porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano 2025

Fiat continua a spingere sulla sostenibilità e l’inclusività, portando il suo inconfondibile spirito “Pandastic” alla Deejay Ten di Milano 2025. La Grande Panda è stata la protagonista indiscussa come Auto Ufficiale dell’evento, incarnando la visione di mobilità urbana sostenibile e accessibile.

Dopo il forte impatto ottenuto nelle tappe precedenti di Torino, Bari e Treviso, Fiat ha scelto Milano, simbolo di innovazione ed energia, per concludere il suo tour. L’evento milanese si è svolto presso lo Stadio San Siro e ha ospitato un vivace Deejay Village, che ha accolto un pubblico entusiasta pronto a sperimentare un’esplosione di gioia e divertimento. Tra le attività più coinvolgenti, spicca l’animazione interattiva con il balletto “Life is Pandastic”, una celebrazione dello stile di vita festoso e inclusivo che contraddistingue la filosofia di Fiat. La colonna sonora scelta per questa coreografia è stata la celebre “Boombastic” di Shaggy, che accompagna lo spot televisivo della Grande Panda.

Milano rappresenta il culmine di un viaggio emozionante, durante il quale la Grande Panda, con le sue innovative motorizzazioni, ha dimostrato come la mobilità del futuro possa essere allegra e rispettosa dell’ambiente. La nuova vettura compatta è disponibile in versioni che vanno dal turbo benzina da 1.2L con cambio manuale, all’ibrido da 110 CV dotato di batteria agli ioni di litio e trasmissione elettrificata a doppia frizione, fino alla versione 100% elettrica con un’autonomia WLTP di 320 km.

Le iniziative durante i tre giorni a Milano hanno sottolineato l’impegno di Fiat nel promuovere un messaggio di libertà, gioia e sostenibilità accanto ai partecipanti alla corsa, incarnando perfettamente lo spirito della Deejay Ten ideata da Linus.