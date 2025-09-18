Connect with us

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Published

FIAT apre un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione ufficiale della 500 Hybrid Torino, una serie speciale che celebra il profondo legame tra il marchio e la città. Con questo modello, lo storico stabilimento Mirafiori di Torino torna a essere protagonista, accogliendo la produzione di un’auto che rappresenta da sempre un simbolo sociale, industriale e culturale per l’Italia.

Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di FIAT e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale, la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e che continua a essere simbolo di innovazione, cultura e società italiana. La storia cominciata nel 1957 oggi segna un nuovo importante capitolo dedicato alla nostra città” – ha dichiarato Olivier François, CEO di FIAT e CMO Globale di Stellantis.

La Fiat 500 Hybrid Torino farà il suo debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Torino 2025, in programma dal 26 al 28 settembre. Sarà l’occasione per il pubblico di scoprire in anteprima un modello che unisce design iconico, innovazione tecnologica e orgoglio torinese.

Gli esterni si distinguono per due nuove e brillanti colorazioni, Yellow Gold e Ocean Green, cui si aggiungono cinque tonalità disponibili su richiesta. L’omaggio a Torino è immediatamente riconoscibile grazie al badge laterale con la Mole Antonelliana, accanto al logo Hybrid che celebra la nuova tecnologia mild-hybrid.

All’interno, la 500 Torino esprime l’anima della città con sedili in tessuto esclusivo personalizzati con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto in tinta con la carrozzeria e un volante soft-touch di colore nero.

La tecnologia a bordo rende ogni viaggio più semplice e confortevole: avviamento senza chiave, climatizzatore automatico, cruise control, sensori crepuscolari, pioggia e parcheggio. Il cuore tecnologico è il display DAB da 10,25 pollici con Apple CarPlay wireless, Android Auto e servizi connessi, che garantiscono un’esperienza di guida moderna e intuitiva.

Sotto il design sofisticato della 500 Hybrid Torino batte un cuore tutto italiano: il motore FireFly 1.0L tre cilindri da 65 CV, conforme alla normativa E6bis, abbinato a un cambio manuale a sei marce. La tecnologia mild-hybrid a 12V riduce consumi ed emissioni, coniugando sostenibilità e piacere di guida.

Con la 500 Hybrid Torino, FIAT riafferma la sua capacità di unire tradizione e innovazione, portando avanti lo stile iconico che dal 1957 ha segnato intere generazioni. Questa edizione speciale non è solo un’auto, ma un omaggio all’imprenditorialità e alla creatività torinese, una sintesi perfetta tra eleganza, funzionalità e determinazione italiana.

Dalla fabbrica alle strade di Torino e oltre, la nuova Fiat 500 Hybrid Torino conferma il ruolo della 500 come icona intramontabile e segna il ritorno dello stabilimento Mirafiori al centro della mobilità del futuro.

 

