Fiat Topolino Corallo e Gallo: nuova edizione speciale svelata alla Milano Design Week 2026

Fiat e Gallo si uniscono ancora una volta per dare vita a una nuova, sorprendente collaborazione presentata in occasione della Milano Design Week 2026. Al centro di questa partnership c'è la Topolino Corallo, edizione speciale caratterizzata da una raffinata attenzione al design, dove la creatività incontra la mobilità urbana sostenibile.

Il colore corallo, simbolo di energia e vitalità, diventa il segno distintivo di questo progetto. Tre inedite livree, ispirate alla natura e firmate Gallo, fanno il loro debutto: una barriera corallina variopinta, un pesce palla che solca un mare corallino e una composizione di fiori astratti. Queste grafiche inedite celebrano l'immaginario marino e trasformano la city car in un vero oggetto di design su quattro ruote, dove ogni dettaglio racconta la libertà espressiva tipica del brand.

Grande novità dell'edizione 2026 è la possibilità di acquistare la Topolino Corallo in versione Gallo a righe multicolor con un allestimento esclusivo curato dal designer Massimo Biancone. Portiere e dettagli esterni sfoggiano un ritmo cromatico vibrante, mentre anche gli interni sono protagonisti con sedili e Dolcevita Box personalizzati nelle classiche righe Gallo. Un connubio che trasforma la vettura in un oggetto di tendenza e design, sia fuori che dentro.

I visitatori della Design Week, i clienti degli store Gallo e i potenziali clienti Fiat potranno acquistare la Topolino Corallo in questa versione speciale a un prezzo promozionale di 11.590 euro, riservato alla Design Week. Il modello, disponibile solo nelle concessionarie FIAT, potrà essere prenotato tramite una landing page dedicata, QR code presenti negli store Gallo o i canali ufficiali Fiat.

Durante l'evento, le quattro Topolino Gallo attraverseranno le vie di Milano portando colore e stile nella città, offrendo un esempio concreto di quella che Fiat definisce una mobilità leggera, silenziosa e divertente.

La Fiat Topolino è una microcar 100% elettrica pensata per la città, accessibile anche ai più giovani dai 14 anni. La sua compattezza (2,53 metri di lunghezza), l'agilità e un'autonomia fino a 75 km la rendono ideale per chi cerca praticità ed efficienza. La velocità massima è di 45 km/h, la batteria da 5,4 kWh si ricarica facilmente anche a casa. Tra le novità spicca il nuovo quadro strumenti digitale da 8,3 pollici, che offre una grafica semplificata e intuitiva per una user experience ancora più moderna.

Internamente, Topolino sorprende con sedili sfalsati e ampie superfici vetrate, per un abitacolo che trasmette luminosità, comfort e gioia. L'anima Gallo, fatta di colore e qualità, si sposa perfettamente con la filosofia spensierata della city car Fiat.

Per chi vuole portare lo stile Gallo anche fuori dall'auto, sono disponibili calze in edizione limitata: una versione celebra le righe multicolor, l'altra trasforma il fondale marino in un accessorio da indossare, rafforzando il filo conduttore tra arte, moda e mobilità urbana.



