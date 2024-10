Fiat Topolino lancia “TOP-NEWS” la nuova iniziativa nelle edicole milanesi

Fiat Topolino ha lanciato la sua innovativa iniziativa “TOP-NEWS” nelle edicole milanesi, trasformandole in luoghi di incontro e confronto per presentare il suo quadriciclo eclettico dedicato alla mobilità urbana sostenibile. Il Topolino, un veicolo 100% elettrico, si distingue per la sua dimensione ultracompatta, la sua autonomia fino a 75 km e la capacità di essere guidato a partire dai 14 anni.

“FIAT prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. La nuova Fiat Topolino ne è l’ennesimo esempio, un veicolo elettrico, cool e adatto a tutti, pensato per le famiglie e anche per i più giovani. Sono loro ad averne decretato il successo nel mercato italiano dei quadricicli elettrici, dove nell’ultimo trimestre ha conquistato la leadership”, dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia.

La Topolino, disponibile in versione aperta e chiusa, ha una velocità massima di 45 km/h, una batteria da 5,4 kWh e un’ampia gamma di accessori optional. Grazie alle sue dimensioni contenute e alla sua facilità di manovra, il Topolino si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità nelle città, offrendo un’esperienza di guida divertente e sostenibile.

Durante l’iniziativa “TOP-NEWS”, il pubblico milanese potrà prenotare test drive a bordo del Topolino presso le edicole Civic ai Navigli e a Città Studi, due delle zone più vivaci e culturali della città. Questo progetto unico va oltre la semplice esposizione del veicolo, trasformando le edicole in luoghi di interazione per scoprire da vicino le caratteristiche e le potenzialità del Topolino.

“Siamo fieri di vedere come la nostra piccola-grande Topolino sia diventata protagonista nelle città italiane e faccia ormai parte della nostra quotidianità come andare presso le edicole dei nostri quartieri, portando con sé un’energia positiva e uno spirito di libertà che ben si sposa con il cuore pulsante di Milano, teatro di questa nuova iniziativa unconventional”, aggiunge Galassi.

Il Topolino è offerto ad un prezzo promozionale a partire da 7.544€, grazie agli incentivi statali e alle soluzioni di leasing proposte da Stellantis Financial Services. Con la sua combinazione di design accattivante, prestazioni ecologiche e accessibilità economica, il Topolino si conferma un’opzione ideale per chi ricerca una mobilità urbana sostenibile e alla moda.