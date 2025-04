Fiat Uno Turbo i.e.: quarant’anni di velocità, tecnica e… sfrontatezza

La Fiat Uno Turbo i.e. celebra quarant’anni dalla sua nascita, un modello che ha saputo unire velocità, tecnica e sfrontatezza in un unico veicolo, conquistando il cuore di giovani appassionati d’auto. Presentata nel lontano 1985, in un periodo in cui dominavano il concetto delle “piccole bombe”, la Uno Turbo i.e. ha portato il turbo nel segmento B, imponendosi con una tecnica raffinata, prestazioni esaltanti e un design audace.

Nella sua prima serie prodotta tra il 1985 e il 1989, la Uno Turbo i.e. vantava un motore 1.3 turbo da 105 CV, un sistema di iniezione elettronica Bosch e un peso ridotto di soli 845 kg. Questi elementi le permettevano di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi. Nella seconda serie (1989-1994), la cilindrata aumentò a 1.372 cc, adottando una turbina Garrett T2 con una potenza salita a 116 CV, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi.

La Fiat Uno Turbo i.e. divenne una delle auto italiane più ricercate del suo tempo, anche grazie alla produzione limitata che si fermò nel 1994 a circa 50.000 esemplari. Versioni personalizzate dai carrozzieri storici hanno ulteriormente esaltato il suo fascino, trasformandola in un’emblema dell’automobilismo italiano degli anni ’80.

Queste caratteristiche furono sottolineate dal campione di F1 Michele Alboreto, che dopo un memorabile test sulla pista di Jacarepaguá dichiarò: “È un’auto che diverte, sincera nella risposta, con un’erogazione del turbo che sa regalare emozioni. Con qualche cavallo in più, sarebbe perfetta anche in pista.”

A quarant’anni dal debutto, la Fiat Uno Turbo i.e. continua a essere un oggetto del desiderio per molti appassionati. “La Uno Turbo i.e. è stata molto più di una piccola sportiva: era un sogno a portata di mano, un simbolo di libertà per un’intera generazione cresciuta con il cuore che batteva al ritmo del turbo,” ha dichiarato Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage, evidenziando come il modello abbia continuato a pulsare nell’immaginario collettivo.

Oggi, le poche Uno Turbo rimaste in configurazione originale hanno raggiunto quotazioni superiori ai 20.000 euro, testimoniando il loro valore sia economico che storico. Questo modello ha saputo incarnare il mito di una Fiat audace, che metteva il turbo nel cuore dei suoi modelli e dei suoi clienti, consolidandosi nella storia come un’icona di libertà e divertimento che, quarant’anni dopo, continua a far sognare chiunque la incontri.