FIAT Vertical Winter Tour 2026: musica, sport e intrattenimento sulle nevi italiane

Torna sulle piste da sci il FIAT Vertical Winter Tour 2026, l’evento itinerante che da oltre quindici anni anima l’inverno italiano con un mix coinvolgente di musica, sport e intrattenimento. Anche per la nuova edizione, FIAT sarà title sponsor della manifestazione, confermando il proprio impegno nel promuovere iniziative capaci di valorizzare il territorio e favorire momenti di condivisione aperti e inclusivi.

Il Tour si prepara a raggiungere nove rinomate località sciistiche lungo tutto l’arco alpino, da dicembre 2025 a marzo 2026, con uno speciale Villaggio dedicato aperto al pubblico. Ogni tappa offrirà un’esperienza completa: spettacoli, attività sportive e momenti di socialità. Un format consolidato che negli anni si è trasformato in un appuntamento fisso per migliaia di appassionati della montagna e del marchio italiano.

All’interno dello Sponsor Village, FIAT accoglierà i visitatori in un allestimento completamente rinnovato, pensato per mettere in risalto le novità della gamma. Protagoniste assolute saranno la Fiat 600 Sport, presentata in una speciale edizione dedicata a Milano Cortina 2026, e la nuova Grande Panda. Qui il pubblico potrà cimentarsi in giochi di abilità, scoprire le vetture e vincere gadget esclusivi. Non mancherà un’area ludica che rievoca lo spirito olimpico: una vera tavola da curling dove due giocatori potranno sfidarsi contemporaneamente, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e adatta a tutti.

Ampio spazio sarà riservato ai test drive della gamma FIAT, con la possibilità per il pubblico di provare su strada i nuovi modelli, tra cui la 600 Sport edizione Milano Cortina 2026, la nuova 500 Hybrid e la Grande Panda. Sarà un’occasione concreta per vivere da vicino comfort, tecnologia e design targati Made in Italy.

A rendere l’atmosfera ancora più vivace ci sarà Radio Deejay, media partner ufficiale dell’evento. La radio porterà on stage i propri talent in ogni tappa, arricchendo il Villaggio con contenuti, musica e animazione di qualità.

Il calendario del Tour prevede nove appuntamenti: si parte da Cervinia dal 28 al 30 dicembre, per poi proseguire con Bormio (24-25 gennaio), San Martino di Castrozza (31 gennaio e 1° febbraio), Andalo (7-8 febbraio), Prato Nevoso (14-15 febbraio), Alleghe (21-22 febbraio), Tarvisio (28 febbraio e 1 marzo), Pila (7-8 marzo) e chiusura a Canazei il 14 e 15 marzo.

Il FIAT Vertical Winter Tour 2026 si conferma dunque un appuntamento imperdibile per chi ama la montagna, la musica e il divertimento. Un’occasione per vivere la passione per lo sport e scoprire da vicino l’universo FIAT in un contesto festoso e inclusivo, dove lo stile italiano incontra l’energia delle Alpi.