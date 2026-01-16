Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Published

Sarà l’Arena di Verona, il 6 marzo 2026, a ospitare la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un grande evento firmato Filmmaster e intitolato “Life in Motion”. La cerimonia si annuncia come un racconto corale capace di interpretare lo Spirito Paralimpico nella sua essenza più profonda: la forza in movimento, l’energia che unisce, crea equilibrio e genera futuro.

Il concept, che pone al centro il tema del movimento come espressione vitale e inclusiva, si tradurrà in un viaggio tra arte, danza e musica. «Una Cerimonia Paralimpica rappresenta una straordinaria opportunità per chi la vive dal vivo e per chi la organizza» – afferma Alfredo Accatino, Direttore Artistico e Presidente di Filmmaster – «È una celebrazione degli atleti e dello sport, ma permette anche di delineare un processo di crescita culturale necessario a immaginare un nuovo modo di vivere, nel rispetto delle differenze e delle identità. Abbiamo creato una Cerimonia positiva, sorridente, coraggiosa, radicale, coinvolgente. Nel segno dell’arte. Crediamo di esserci riusciti».

La narrazione di “Life in Motion” parte dal concetto di connessione: un impulso che unisce le persone, rafforza le comunità e valorizza le relazioni come elementi di libertà, resilienza, trasformazione e inclusione. Lo spazio non è più visto come un limite, ma come un ambiente da ripensare, capace di trovare equilibrio solo in relazione con chi lo abita. Il risultato è un racconto corale che incarna lo Spirito Paralimpico come un’idea in costante evoluzione.

«Celebrare lo sport paralimpico all’Arena di Verona, dopo aver creato proprio lì anche la cerimonia di chiusura olimpica, significa ripensare totalmente l’approccio stilistico pur mantenendo lo stesso spazio scenico. È stata una sfida esaltante» – spiega Adriano Martella, Head of Creative di Filmmaster. «“Life in Motion” è un omaggio alla vita come trasformazione continua e si ispira al linguaggio dell’Arte, alla sua capacità di leggere la complessità del presente e riscriverne i codici. Questa cerimonia parla di futuro. Dice al mondo che, ripensando parole come disabilità e differenza, possiamo cambiare la vita di tutti. In meglio. L’idea di movimento è l’idea stessa della vita».

La Cerimonia di Apertura si articolerà su tre pilastri fondamentali:

Arte, con la partecipazione di maestri come Emilio Isgrò, Jago e Marina Apollonio, protagonisti nel racconto dell’arte contemporanea;
Danza, affidata alla fisicità poetica e visionaria di Yoann Bourgeois e all’estro di Emiliano Pellisari, con la consulenza e la presenza dell’artista Chiara Bersani, che offrirà uno sguardo attento sul racconto della disabilità. I costumi saranno curati dalla Costume Designer Silvia Ortombina;
Musica, con un dialogo tra generi e sensibilità guidato da Meduza, Stewart Copeland (The Police), Dardust e Vittorio Cosma, per una colonna sonora che unirà energia, emozione e sperimentazione.

Uno dei momenti clou sarà la Chain Song globale su “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, un simbolico abbraccio musicale che coinvolgerà contributi da tutto il mondo.

«All’Arena di Verona metteremo in scena una vibrazione di corpi potente, non più divisi tra abilità e disabilità, che prende forma e ridefinisce una dimensione nuova, dove tutte le persone sono benvenute e tutti gli amori sono possibili» – racconta Marco Boarino, regista della cerimonia. «Una storia che fa dialogare linguaggi diversi, visivi e performativi, narrativi ed estetici, per raccontare segmenti protocollari e momenti artistici in una forma inaspettata. Una narrazione che accende l’emozione dei Giochi Paralimpici in maniera corale e la condivide in un grande abbraccio. Una Cerimonia di senso e sentimento, contemporanea e audace».

Filmmaster firmerà anche la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 22 febbraio sempre all’Arena di Verona. Intitolata “Beauty in Action”, celebrerà la bellezza nelle sue molteplici forme, fondendo tradizione e innovazione, lirica e design, sport e arte.

Con una lunga esperienza internazionale, Filmmaster è tra le poche società al mondo accreditate per ideare e realizzare cerimonie olimpiche. Dal debutto a Salt Lake City nel 2002, passando per Torino 2006 e Rio 2016, il gruppo torna ora protagonista di un doppio appuntamento storico: la chiusura olimpica e l’apertura paralimpica di Milano Cortina 2026. Un nuovo capitolo nella storia dello spettacolo sportivo globale, dove l’arte dell’emozione incontra la forza dello sport.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Spettacolo

HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Spettacolo

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

È uscito oggi “Locket”, il nuovo e attesissimo album di Madison Beer, cantautrice e produttrice multiplatino due volte nominata ai GRAMMY Awards. Il disco,...

1 ora ago

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Robbie Williams torna sotto i riflettori con un’uscita che ha colto tutti di sorpresa: il nuovo album di inediti “BRITPOP” è finalmente disponibile in...

2 ore ago

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Esce oggi, venerdì 16 gennaio 2026, “La Dernière Chanson (Due Vite)”, il nuovo singolo di Laura Pausini in duetto con l’artista francese Julien Lieb,...

2 ore ago

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

I BTS tornano sotto i riflettori con un annuncio che farà felici milioni di fan in tutto il mondo. Dopo quasi quattro anni di...

2 ore ago