FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Sarà l’Arena di Verona, il 6 marzo 2026, a ospitare la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un grande evento firmato Filmmaster e intitolato “Life in Motion”. La cerimonia si annuncia come un racconto corale capace di interpretare lo Spirito Paralimpico nella sua essenza più profonda: la forza in movimento, l’energia che unisce, crea equilibrio e genera futuro.

Il concept, che pone al centro il tema del movimento come espressione vitale e inclusiva, si tradurrà in un viaggio tra arte, danza e musica. «Una Cerimonia Paralimpica rappresenta una straordinaria opportunità per chi la vive dal vivo e per chi la organizza» – afferma Alfredo Accatino, Direttore Artistico e Presidente di Filmmaster – «È una celebrazione degli atleti e dello sport, ma permette anche di delineare un processo di crescita culturale necessario a immaginare un nuovo modo di vivere, nel rispetto delle differenze e delle identità. Abbiamo creato una Cerimonia positiva, sorridente, coraggiosa, radicale, coinvolgente. Nel segno dell’arte. Crediamo di esserci riusciti».

La narrazione di “Life in Motion” parte dal concetto di connessione: un impulso che unisce le persone, rafforza le comunità e valorizza le relazioni come elementi di libertà, resilienza, trasformazione e inclusione. Lo spazio non è più visto come un limite, ma come un ambiente da ripensare, capace di trovare equilibrio solo in relazione con chi lo abita. Il risultato è un racconto corale che incarna lo Spirito Paralimpico come un’idea in costante evoluzione.

«Celebrare lo sport paralimpico all’Arena di Verona, dopo aver creato proprio lì anche la cerimonia di chiusura olimpica, significa ripensare totalmente l’approccio stilistico pur mantenendo lo stesso spazio scenico. È stata una sfida esaltante» – spiega Adriano Martella, Head of Creative di Filmmaster. «“Life in Motion” è un omaggio alla vita come trasformazione continua e si ispira al linguaggio dell’Arte, alla sua capacità di leggere la complessità del presente e riscriverne i codici. Questa cerimonia parla di futuro. Dice al mondo che, ripensando parole come disabilità e differenza, possiamo cambiare la vita di tutti. In meglio. L’idea di movimento è l’idea stessa della vita».

La Cerimonia di Apertura si articolerà su tre pilastri fondamentali:

Arte, con la partecipazione di maestri come Emilio Isgrò, Jago e Marina Apollonio, protagonisti nel racconto dell’arte contemporanea;

Danza, affidata alla fisicità poetica e visionaria di Yoann Bourgeois e all’estro di Emiliano Pellisari, con la consulenza e la presenza dell’artista Chiara Bersani, che offrirà uno sguardo attento sul racconto della disabilità. I costumi saranno curati dalla Costume Designer Silvia Ortombina;

Musica, con un dialogo tra generi e sensibilità guidato da Meduza, Stewart Copeland (The Police), Dardust e Vittorio Cosma, per una colonna sonora che unirà energia, emozione e sperimentazione.

Uno dei momenti clou sarà la Chain Song globale su “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, un simbolico abbraccio musicale che coinvolgerà contributi da tutto il mondo.

«All’Arena di Verona metteremo in scena una vibrazione di corpi potente, non più divisi tra abilità e disabilità, che prende forma e ridefinisce una dimensione nuova, dove tutte le persone sono benvenute e tutti gli amori sono possibili» – racconta Marco Boarino, regista della cerimonia. «Una storia che fa dialogare linguaggi diversi, visivi e performativi, narrativi ed estetici, per raccontare segmenti protocollari e momenti artistici in una forma inaspettata. Una narrazione che accende l’emozione dei Giochi Paralimpici in maniera corale e la condivide in un grande abbraccio. Una Cerimonia di senso e sentimento, contemporanea e audace».

Filmmaster firmerà anche la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 22 febbraio sempre all’Arena di Verona. Intitolata “Beauty in Action”, celebrerà la bellezza nelle sue molteplici forme, fondendo tradizione e innovazione, lirica e design, sport e arte.

Con una lunga esperienza internazionale, Filmmaster è tra le poche società al mondo accreditate per ideare e realizzare cerimonie olimpiche. Dal debutto a Salt Lake City nel 2002, passando per Torino 2006 e Rio 2016, il gruppo torna ora protagonista di un doppio appuntamento storico: la chiusura olimpica e l’apertura paralimpica di Milano Cortina 2026. Un nuovo capitolo nella storia dello spettacolo sportivo globale, dove l’arte dell’emozione incontra la forza dello sport.